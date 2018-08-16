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Выяснилась неожиданная польза завтрака

1.8тЧитать новость на украинском

Употребление завтрака перед тренировками способствует сжиганию углеводов и помогает быстрее усваивать пищу после физической активности.

К такому выводу пришли исследователи университета Бата в Великобритании, сообщает "Лента.ру".

В исследовании приняли участие 12 здоровых мужчин, которые либо принимали утром пищу (овсяная каша с молоком), либо оставались голодными перед часовой ездой на велотренажере. Временной промежуток между завтраком и физической активностью составлял два часа. В контрольной части эксперимента после завтрака добровольцы отдыхали три часа. В конце эксперимента у испытуемых измеряли уровни глюкозы в крови и гликогена в мышцах.

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Каким должен быть правильный завтрак

Оказалось, что завтрак способствует увеличению скорости сжигания углеводов, которые хранятся в виде гликогена в мышцах, во время упражнений. Также наблюдалось падение уровня сахара в крови. Кроме того, прием пищи до физической активности позволяет ускорить переваривание еды, употребляемой после тренировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, уличная еда летом несет смертельную опасность, и касается это не только мясных и рыбных изделий. Табу нужно поставить также и на блюда из свежих яиц, а также на сладости с кремом.

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