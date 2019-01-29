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/Новости медицины

Выяснилась неожиданная опасность ночной работы

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Недостаток сна и ночное бодрствование ведет к повреждению структуры ДНК.

К таким выводам пришли ученые из Гонконгского университета. По их данным, работа в ночную смену усиливает окислительные повреждения ДНК, что, в свою очередь, способствует развитию серьезных хронических заболеваний, сообщает "РИА Новости".

Авторы исследования сделали свои выводы на основании опытов, которые они ставили на себе. Так, врачи, постоянно работающие в ночную смену, по ее завершении сдавали кровь на анализы.

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Ночная работа

Ночная работа

Иллюстрация

Их результаты показали, что уровень повреждений ДНК у тех, кто работал в ночное время, был значительно выше, чем у их коллег, которые трудились днем, а ночью спокойно спали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые выяснили, что люди, спящие менее шести часов в сутки, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от тех, кто спит 7-8 часов.

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Место
Китай
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