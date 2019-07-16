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Выяснилась неожиданная опасность мобильных телефонов

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Свет мобильных устройств в темное время суток вызывает тягу к сладкому и приводит к набору веса.

Так, ученые из университетов Страсбурга и Амстердама установили, что всего одного часа светового воздействия достаточно, чтобы у лабораторных крыс усилился аппетит и на следующий день животное больше тянуло к вредным продуктам, пишет The Daily Mail.

По их словам, все дело в изменении гормонального фона. Также клетки сетчатки чувствительны к синему свету (именно такой использовался в эксперимент).

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"Вызывает тревогу!" Названа новая опасность смартфонов

Выяснилась неожиданная опасность мобильных телефонов

Иллюстративное фото

Они якобы напрямую передают информацию в отделы мозга, регулирующие аппетит, сон, обмен веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 50% молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет по всему миру рискуют в перспективе потерять слух через слишком громкую звуковую среду. Причиной тому в большинстве случаев является прослушывание музыки на смартфонах и плеерах.

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