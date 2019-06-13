Выяснилась неожиданная опасность длительных перелетов

Ученые пришли к выводу, что длительные перелеты вызывают гиподинамию. Если провести больше трех часов в сидячем положении, сосуды и артерии пережимаются и нарушается кровоток.

Это приводит к застою лимфы с дальнейшим отеком ног. Более того, гиподинамия вызывает тромбофлебит (воспаление стенок вен, из-за которого образуются тромбы). При этом наибольшему риску подвержены пассажиры экономкласса, передает "РИА Новости".

Отмечается, что в таких случаях необходимо надевать компрессионные чулки, регулярно прогуливаться по салону и пить больше воды.

Длительные перелеты таят в себе опасность

В частности, ученые из бразильского Федерального университета Минас-Жерайс предупредили, что тромбофлебит может развиться и спустя несколько недель после рейса.

Кроме того, во время перелета космическое и солнечное излучение могут повредить клеточную ДНК. Если повреждения сильные, ткани не успевают регенерироваться и в генах происходят мутации. Это приводит к проблемам со здоровьем и поведением.

Также смена часовых поясов при длительном перелете может сбить внутренние часы организма. Вследствие этого пассажир испытывает усталость и бессонницу. Эти нарушения напрямую ослабляет иммунную защиту и делают организм уязвимым для инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская авиакомпания Qantas Airways запускает самый длинный авиарейс в мире. Так, самолет без пересадок будет следовать из Сиднея в Лондон.

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