Выплатят восемь миллиардов долларов: в США у мужчины из-за лекарства выросла грудь

Житель Мэриленда (США) пять лет принимал препарат производства Johnson & Johnson. Но у нейролептика оказался побочный эффект, который привел к увеличению молочных желез у мужчины. Суд присяжных в Филадельфии обязал компанию выплатить ему $8 миллиардов.

Препарат "Риспедрал" назначают при лечении шизофрении и биполярного расстройства. Об этом сообщило издание Еsquire со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пострадавший 26-летний Николас Мюррей утверждал, что принимал лекарство по назначению врачей с 2003 до 2008 года. Это вызвало у мужчины гинекомастию – увеличение молочных желез. По его мнению, в компании знали о побочных эффектах препарата, но не предупредили врачей и потребителей.

В США мужчине, у которого выросла грудь из-за лекарства, выплатят $8 миллиардов

В 2015 году Мюррей победил по итогам аналогичного разбирательства – тогда Johnson & Johnson должна была выплатить мужчине $1,75 миллиона.

А позже апелляционный суд снизил размер компенсации до $680 тысяч. Пострадавший обжаловал это решение, поэтому в сентябре 2019 года судебное разбирательство возобновили.

В компании назвали новое решение "чрезмерным и необоснованным", а сумму – "абсолютно несоизмеримой" с первоначальной компенсацией. Компания заявила о намерениях оспорить решение и рассчитывает, что приговор будет отменен.

В отношении Johnson & Johnson подали еще 13 тысяч аналогичных исков.

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