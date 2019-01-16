Выпало легкое: стало известно о невероятное спасение после ДТП

Житель Индии Йогендра Кумар выжил после того, как у него выпало легкое. Мужчину сбила машина.

Авария произошла в городе Ноида на севере страны. 36-летний Кумар ехал на работу на велосипеде вместе со своим дядей, когда их сбил автомобиль, передает Daily Mail.

Мужчину подбросило в воздух на шесть метров, и он приземлился грудью на ребро железного листа. Его грудную клетку рассекло, и из нее выпало левое легкое. После этого Кумар сумел поднятся и перевязать себе грудь одеждой, а также вызвать скорую помощь.

Йогендра Кумар Daily Mail

Сначала его доставили в государственную больницу, но доктора отказались браться за него из-за сложности случая. Затем Кумара перевезли в частную клинику, но и там хирурги отказались его оперировать. Мужчина умолял спасти его.

В итоге, в третьей больнице операцию все-таки сделали. Она длилась один час 46 минут. Докторам пришлось зашить легкое, мышцы и кожу пациента.

Daily Mail

Через неделю Кумара уже выписали из больницы, а еще через 20 дней он вышел на работу, жалуясь только на "небольшую боль" в грудине.

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