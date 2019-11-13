Сегодня большинство из нас испытывает дефицит витамина С. Это происходит из-за плохой экологии, курения (1 сигарета разрушает 30 мг витамина С), из-за злоупотребления алкоголем. Мощнейший разрушитель витамина С – стресс. При сильном стрессе организм теряет больше 1 г витамина С в час.
Все это приводит к снижению иммунитета, частым простудам (витамин С обладает противомикробным и противовирусным действием), медленному заживлению ран, варикозу, пародонтозу, анемии (витамин С способствует усваиваемости железа), сухости кожи и волос. Систематическая нехватка витамина С, участвующего в укреплении стенок сосудов, значительно повышает риск инсультов и инфарктов. И этот список можно еще продолжать, ведь витамин С – важнейший элемент для здоровья и долголетия.
Только вот синтезировать витамин С человек не может, также как и накапливать его в организме. Поэтому вынужден получать его с едой.
Какие же продукты могу покрыть суточную норму витамина С (1000-1500 мг)? Лидеры по его содержанию: шиповник, сладкий перец, смородина, петрушка, лимоны, апельсины. Но толк от них будет, если употреблять только что сорванные, не полежавшие в магазинах и на складах фрукты и овощи. Сегодня же на нашем столе, в основном, продукты с долгим сроком хранения (некоторые овощи и фрукты научились сохранять годами).
Также следует помнить, что за последние 20-30 лет при нашей экологии содержание витаминов в растениях значительно снизилось. На сегодня, дневная доза витамина С содержится в 4 кг апельсинов, или 16 кг лимонов… Конечно же никто не в состоянии съесть такое количество фруктов, да и не надо. Проживание в современной экологии диктует свои условия, и разумно вводить в рацион органический витамин С.
Но и здесь не все так просто. Мы привыкли считать, что витамин С – это обычная аскорбиновая кислота. Но это не так.
Аскорбиновая кислота – это синтетический монопродукт, который составляет лишь небольшую часть общего комплекса витамина С. А органический витамин С – природный многокомпонентный продукт, в составе которого будут флавоноиды, рутин, гесперидин и т.д. Каждый из этих компонентов важен для здоровья, иммунной системы, сосудов, транспорта кислорода, свертываемости крови и противовоспалительного действия. Только в сочетании этими компонентами витамин С работает должным образом.
Подытожим: во избежание дефицита принимайте ежедневно 1000-1500 мг органического витамина С, причем дробно. Этот витамин не способен накапливаться в организме (сохраняется в крови 3-4 часа), поэтому порции приема лучше разделить и принимать помалу, но часто, а не одной целой таблеткой в день. В идеале необходимо пить витамин С примерно 7 раз в день.
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