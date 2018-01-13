Вспышка кори в Украине: стало известно о масштабах вакцинации

В течение двух дней, 10 и 11 января, в киевских медучреждениях были привиты от кори 2223 взрослых и детей.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Я благодарю киевлян, особенно родителей маленьких жителей столицы, за такой сознательный подход, а также медиков за активизацию разъяснительной работы и всестороннюю поддержку мероприятий, которые внедряет Киевская городская государственная администрация во время роста уровня заболеваемости корью", - заявила она.

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Шинзбург напомнила, что сейчас введена ежедневная работа кабинетов прививок.

"Такое решение принято для того, чтобы обеспечить равные возможности всем желающим вакцинироваться и прививать детей. В частности тем, кто не может покинуть рабочее место в будни", - заявила она.

Как сообщал "Обозреватель", и.о. министра здравоохранения Украины посоветовала вовремя вакцинировать детей, дав инструкции, что делать при контакте с больными корью. По последний данным, в столице заболели 74 человека, 57 из которых – дети.