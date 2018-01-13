УкрEngРус

Новости здоровья

Вспышка кори в Украине: стало известно о масштабах вакцинации

1.4тЧитать новость на украинском

В течение двух дней, 10 и 11 января, в киевских медучреждениях были привиты от кори 2223 взрослых и детей.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Я благодарю киевлян, особенно родителей маленьких жителей столицы, за такой сознательный подход, а также медиков за активизацию разъяснительной работы и всестороннюю поддержку мероприятий, которые внедряет Киевская городская государственная администрация во время роста уровня заболеваемости корью", - заявила она.

Новости
Еще четверо детей заболели корью в Запорожье

Шинзбург напомнила, что сейчас введена ежедневная работа кабинетов прививок.

"Такое решение принято для того, чтобы обеспечить равные возможности всем желающим вакцинироваться и прививать детей. В частности тем, кто не может покинуть рабочее место в будни", - заявила она.

Как сообщал "Обозреватель", и.о. министра здравоохранения Украины посоветовала вовремя вакцинировать детей, дав инструкции, что делать при контакте с больными корью. По последний данным, в столице заболели 74 человека, 57 из которых – дети.

Читайте все новости по теме "Вспышка кори" на Обозревателе.

Темы
Вспышка кориЗдоровьеВакцинация в Украине
Место
УкраинаКиев
Объект
КГГА
Поделиться в Facebook

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Врачи

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости