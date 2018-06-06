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Вспышка кори в Украине: Минздрав предупредил взрослых об опасности

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Министерство здравоохранения Украины начнет вакцинацию взрослых, состоящих в группе риска по заболеваемости корью.

По данным пресс-службы Минздрава, недавно были приняты изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить бесплатную иммунизацию медикаментами, закупленными за бюджетные средства. На такой шаг пошли в связи с ростом заболеваемости среди совершеннолетнего населения страны.

"С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков. Уже сейчас Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем будет закуплен на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года", – отметили в ведомстве.

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Кроме того, в ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослых и определенных групп, которые будут вакцинировать бесплатно. Минздрав отдельно проинформирует об этом население.

"Согласно действующему законодательству, вакцины КПК [от кори, краснухи и паротита] на национальном уровне закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на неблагоприятную ситуацию" – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка кори среди взрослых была зафиксирована в военной части под Винницей.

Читайте все новости по теме "Вспышка кори" на Обозревателе.

Темы
Вспышка кориВакцинация в УкраинеЗдоровье
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
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