Мова Язык
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Все в голове: нашлась истинная причина курения и алкоголизма

1.9тЧитать материал на украинском

Изменения в головном мозге человека провоцируют склонность к курению и употреблению алкоголя.

Такую закономерность выяснили ученые Уорикского университета (Великобритания). Оказалось, что изменения в связности орбитофронтальной коры способствуют формированию вредных привычек, передает "Лента.ру".

Орбитофронтальной корой называют участок префронтальной коры (лобные доли больших полушарий), который принимает участие в принятии решений и находится выше глазниц (орбит). Нейробиологи изучили нейронные механизмы в этой области, которые лежат в основе двух основных типов злоупотреблений веществами — курения и алкоголизма.

Новости
''Может изменить жизни'': ученые назвали пользу отказа от алкоголя на месяц

Все в голове: нашлась истинная причина курения и алкоголизма

Газета.ру

Оказалось, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре, связанной с импульсивным поведением. Для людей, страдающих от алкоголизма, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, связанной с системой вознаграждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей.

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины