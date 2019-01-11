Все в голове: нашлась истинная причина курения и алкоголизма

Изменения в головном мозге человека провоцируют склонность к курению и употреблению алкоголя.

Такую закономерность выяснили ученые Уорикского университета (Великобритания). Оказалось, что изменения в связности орбитофронтальной коры способствуют формированию вредных привычек, передает "Лента.ру".

Орбитофронтальной корой называют участок префронтальной коры (лобные доли больших полушарий), который принимает участие в принятии решений и находится выше глазниц (орбит). Нейробиологи изучили нейронные механизмы в этой области, которые лежат в основе двух основных типов злоупотреблений веществами — курения и алкоголизма.

Газета.ру

Оказалось, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре, связанной с импульсивным поведением. Для людей, страдающих от алкоголизма, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, связанной с системой вознаграждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей.