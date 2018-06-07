"Все умрут": принято решение по скандальному заму Супрун

Дисциплинарная комиссия поручит экспертным учреждениям выяснить, содержат ли высказывания заместителя главы Минздрава Александра Линчевского признаки оскорбления и унижения достоинства.

По словам председателя комиссии, принимать решения по данному вопросу невозможно в спешке, поскольку "вопросы морали и этики почти не регулируются законом". Такие выводы были сделаны во время заседания комиссии в четверг, 7 июня, передает ТСН.

Отмечается, что в начале заседания под прицелом многочисленных телекамер выступил сам Линчевский. Он попросил прощения за то, что какие-то его слова могли "зацепить так много людей". По его словам, он просто "не подобрал нужную формулировку".

После обсуждения, комиссия удалилась в совещательную комнату и за закрытыми дверями обсудила, что делать дальше.

"Комиссия пришла к такому выводу: обратиться к Научно-исследовательскому институту судебной экспертизы, если у членов комиссии будут еще предложения, то и в другие экспертные учреждения, с предложением провести экспертизу фрагмента высказываний Александра Владимировича Линчевского и дать заключение о том, вырван ли этот фрагмент из контекста", – сказано в результатах совещания.

Комиссия попросит экспертов изучить и стенограмму заседания, и аудиозапись.

"Дать заключение о том, по мнению экспертов, содержат ли эти фрагменты оскорбление, затрагивающие честь и достоинство граждан или нет. И дать ответ на другие вопросы, которые мы сформулируем. Следующее заседание комиссии провести в понедельник, 11 июня", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут". Позже чиновник извинился за то, что скандал обидел близких тяжелобольных людей и их самих, однако уточнил, что его слова о нецелесообразности лечения якобы были вырваны из контекста.