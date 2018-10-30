Все тело в шрамах: популярный антибиотик изуродовал девушку

29-летняя француженка Камиль Лажи чуть не умерла из-за тяжелых ожогов, вызванных аллергией на пенициллин.

Так, после приема таблеток ее тело на 90% покрылось волдырями, пишет Daily Mail. Врачи диагностировали у Лажи синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз.

Обычно у страдающих им пациентов повышается температура, появляется сыпь, затем на коже возникают большие пузыри, которые быстро вскрываются с появлением обширных эрозий (повреждений кожи). Возможен летальный исход.

Девушка попала в реанимацию, а затем провела в больнице три недели.

"От синдрома Лайелла нет лекарства, только морфий, чтобы приглушить ужасную боль, — рассказала она. — Я была забинтована с ног до головы, потому что 90% кожи покрывали ожоги второй степени".

Помимо кожи, были поражены язык и трахея. В течение нескольких дней она не могла говорить.

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