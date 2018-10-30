МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Все тело в шрамах: популярный антибиотик изуродовал девушку

958Читать материал на украинском

29-летняя француженка Камиль Лажи чуть не умерла из-за тяжелых ожогов, вызванных аллергией на пенициллин.

Так, после приема таблеток ее тело на 90% покрылось волдырями, пишет Daily Mail. Врачи диагностировали у Лажи синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз.

Обычно у страдающих им пациентов повышается температура, появляется сыпь, затем на коже возникают большие пузыри, которые быстро вскрываются с появлением обширных эрозий (повреждений кожи). Возможен летальный исход.

Новости
''Горло - в ожогах'': на Херсонщине пожаловались на ''химатаку'' из Крыма

Девушка попала в реанимацию, а затем провела в больнице три недели.

"От синдрома Лайелла нет лекарства, только морфий, чтобы приглушить ужасную боль, — рассказала она. — Я была забинтована с ног до головы, потому что 90% кожи покрывали ожоги второй степени".

Помимо кожи, были поражены язык и трахея. В течение нескольких дней она не могла говорить.

Все тело в шрамах: популярный антибиотик изуродовал девушку
Все тело в шрамах: популярный антибиотик изуродовал девушку
Все тело в шрамах: популярный антибиотик изуродовал девушку
Все тело в шрамах: популярный антибиотик изуродовал девушку
Все тело в шрамах: популярный антибиотик изуродовал девушку
Все тело в шрамах: популярный антибиотик изуродовал девушку

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Австралии лишилась всех пальцев на ноге из-за процедуры "рыбий педикюр" на курорте в Таиланде.

Место
Франция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины