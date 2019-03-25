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Лишь один час: ученые объяснили пользу дополнительного сна

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Всего один дополнительный час сна в день принесет ощутимый результат: лучшее самочувствие, настроение и больше успехов на работе.

К такому выводу пришли ученые. Однако, по их словам, это время — только начало. Настоящую пользу можно получить только в том случае, если выработать для себя персональное, оптимальное расписание сна и придерживаться его, передает ВВС.

Оказывается, преимущества чуть большего количества сна (причем, каждую ночь) разнообразны и многочисленны.

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Лишь один час: ученые объяснили пользу дополнительного сна

"Вы почувствуете себя лучше, у вас появится дополнительная энергия, в вашу голову будет приходить больше идей, вы начнете вносить более серьезный вклад в дела вашей организации", — пояснила Рейчел Салас, доцент кафедры неврологии исследовательского Университета Джонса Хопкинса (США), специализирующаяся на медицине сна и его нарушениях.

При этом она предупредила, что "если вы будете экономить на сне, то начнете набирать вес, под глазами у вас появятся мешки, и вы всегда будете выглядеть усталым".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что длительный сон грозит преждевременной смертью из-за того, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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