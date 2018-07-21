"Все бесполезные!" Ученые сделали неожиданное открытие о витаминах

Ученые провели масштабные исследования, в ходе которых пришли к выводу, что большинство витаминов оказывает незначительное влияние на организм человека.

Члены Ассоциации американских кардиологов провели анализ, в ходе которого заключили, что витамины В, С и D, содержащиеся в большинстве БАДов, практически бесполезны, передает Business Insider.

В ходе исследований было доказано, что единственным источником "нормальных" витаминов, других полезных веществ и микроэлементов могут служить лишь натуральные продукты, а фармакологические препараты не оказывают на организм почти никакого влияния.

В частности, витамины A, C и E можно получить лишь через употребление овощей и фруктов. При этом витамину С особенно "досталось" от учёных — по заявлениям медиков, этот витамин не помогает быстрее выздороветь в случае простуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали неожиданную опасность мяса.