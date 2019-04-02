"Я с постели встать не могу!" Украинцы возмутились поборами в больницах

Украинцы жалуются, что из-за новых правил в медицине им приходится доплачивать врачам, чтобы они пришли на дом или приняли с температурой вне электронной очереди.

Медики же заявляют, что у них увеличилась нагрузка, а платят им все так же мало. Поэтому они и вынуждены брать деньги за "дополнительные услуги". Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Примите жаропонижающее и приходите в очередь"

Жительница Харьковской области Оксана Кириленко рассказывает, что в начале марта вынуждена была заплатить своему семейному врачу за вызов на дом.

"Поднялась высокая температура. Звоню в скорую, не приезжают. Говорят, идите к своему доктору утром. Еле дождалась утра, позвонила врачу. Она мне сказала, что у нее много пациентов и ходить по домам она не может. Мол, приходите, в очереди тут посидите, будет окошко – приму. Я с постели встать не могу. Тогда, говорит, примите парацетамол и приходите. Еле упросила ее посетить меня за 200 грн. Только тогда она пришла", – жалуется в беседе с OBOZREVATEL Оксана.

Врачи

Подобные случаи в последнее время нередки. Пациентам приходится доплачивать не только за то, что врач придет домой, но и за направление к узкому специалисту.

"Мне нужно было попасть к невропатологу. Семейный врач уперлась, говорит, зачем вам, я все сама выпишу. Только когда 100 грн дала, она написала направление", – рассказывает нам жительница Одессы Ангелина .

В селах и того хуже. "У нас в селе небольшая амбулатория, и врач уже набрал необходимое количество пациентов. Поэтому больше заключать декларации не хочет, отправляет в соседнее село или райцентр. Я пенсионерка, у меня куча болячек, я в тот райцентр не наезжусь. Чтобы давление измерить и таблетки выписать, придется в маршрутке ехать минут сорок. Но врач не хочет лишних людей принимать. Пару раз приходила к нему за рецептом, так каждый раз давала по 50 грн, для меня это серьезные деньги. В третий раз он отказал, видимо, для него это мало", – расстраивается пенсионерка из Житомирской области.

Набирают людей и исчезают

Также пациенты жалуются, что врачи в погоне за деньгами пациента заключают договора, не предупреждая о своих планах.

Например, как сообщила нам Елена Симоненко из Киевской области, не успела она подписать декларацию с семейным доктором, как получила СМС от нее.

"Она сообщила, что перешла работать в другую амбулаторию, а это в 10 км от нас. Ну зачем так делать, сказала бы сразу, что тут работать не будет в ближайшее время. Теперь снова идти и искать врача", – жалуется OBOZREVATEL женщина.

Другой доктор подписал декларации с людьми, а через месяц уехал за границу.

"Мы пришли в амбулаторию, а его и след простыл. Ну, хоть бы за месяц предупредил. Это он так переживал за свою зарплату, а не за людей", – говорит пенсионер из Запорожья Владимир Пасечный.

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"Каждый ценит свой труд"

Доктор одной из центральных поликлиник Киева рассказала, что сейчас происходит в их учреждениях.

"Не все врачи набрали нужное количество пациентов, за которых платит государство. А главный врач сам распределяет наши заработанные средства. В результате мы получаем по 9 тысяч гривен. Некоторые врачи договариваются с пациентами, что в случае чего могут приехать к ним домой даже вечером, но за дополнительную плату. Я знаю, что одной моей коллеге пациенты оплачивают такси за приезд к их пожилой маме. Другой врач даже в выходные готов прийти за гонорар. А был случай, он и ночью выезжал к пациенту", – сообщилOBOZREVATEL врач.

По его словам, расценки могут быть разные – и 100, и 500 грн.

"А что делать: как с нами поступают, так и мы. Нам обещали высокие зарплаты, и где они?" – возмущается врач.

Руководитель свободного профсоюза медиков Олег Панасенко также считает, что медиков не за что осуждать.

Врачи берут доплату за приезд домой

"Врачи загружены работой, а зарплаты как были невысокими, так и остались. Люди ценят свой труд и не хотят за такие деньги по вызовам ходить. Каждый труд имеет свою цену, поэтому они и берут деньги за посещение. Тем более, электронная очередь расписана на несколько дней вперед, не все могут попасть вовремя к врачу", – пояснил нам Панасенко.

Семейный доктор Руслан Добровольский говорит, что на самом деле Минздрав сам создал условия для поборов.

"Официально никто никаких доплат за посещение на дому или еще что-то брать не может. Но врача нагрузили работой, 1800 пациентов – это очень много. Как бонус Минздрав разрешил не ходить на вызовы. Естественно, теперь врачи всячески избегают посещений пациентов. Это вызывает слезы у больных, и они готовы доплачивать. Ведь как определить по телефону: инфаркт у человека или нет? Бывает, он просто выражается слабостью. Так что все это превращается в бизнес-проект", – полагает Добровольский.

Скорая теперь не торопится

Реформа коснулась и скорой помощи. Теперь бригады медиков не приезжают в случае высокой температуры. У них есть список жалоб, на которые они обязаны реагировать. Это боль в грудной клетке, острая боль в животе, открытый перелом, потеря сознания, нарушение речи и слабость в конечностях, кровотечение, рвота кровью, отравление и др.

Скорая помощь Корреспондент

Но украинцы жалуются, что диспетчер может отказать в вызове даже если у ребенка открытый перелом, высокая температура. Не торопятся и к людям с высоким давлением.

В скорой помощи врачи говорят, что поначалу у них было много вызовов, но сейчас ситуация уже нормализовалась.

"Сейчас уже все нормально. Но, видимо, с людьми провели не достаточно работу и не объяснили, в каких случаях они могут рассчитывать на скорую, а в каких нет. Из-за этого и бывают недоразумения", – пояснилOBOZREVATEL врач столичной скорой Валерий Бабаев.

По его словам, врачи скорой все так же мало получают. Хотя и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обещала медикам из экстренной помощи до 14 тыс. грн.

"Врач после института имеет оклад 2800 грн, на руки получает минималку 4700 грн. Самый высокий оклад у нас 4100 грн, на руки со всеми "накрутками" будет 8 тысяч", – отмечает Бабаев.

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