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Врачи объяснили, почему нельзя пропускать завтрак

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Если пропускать завтрак, то это может привести к риску ожирения у подростка, а также к преждевременному развитию диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сказано в исследовании ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии, передает MedicalXpress.

В ходе исследования были изучены данные о 3528 подростках в возрасте от 12,5 до 17,5 лет, которые проживали в десяти крупных городах Европы, а также о 991 бразильском подростке 14-18 лет. Это позволило изучить связь между образом жизни детей, включая уровень физической активности и рацион питания, и риском различных заболеваний. При этом учитывался индекс массы тела, рост, обхват талии и отношение талии к росту.

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По словам ученых, среди всех типов поведения, связанных с употреблением пищи, самая сильная корреляция с признаками ожирения наблюдалась у частоты пропусков завтрака. У мальчиков, которые не завтракали, средняя длина талия была на 2,13-2,61 сантиметра больше, чем у тех, кто ел по утрам. У девочек – на 1,97 сантиметра. Средний индекс массы тела также вырастал, даже несмотря на здоровый сон.

Завтрак

Завтрак

pixabay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, назван популярный завтрак, который может навредить здоровью.

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еда питание здоровье диабет
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