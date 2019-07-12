"Врачи этого делать не будут!" Супрун выступила против кастрации педофилов

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила против введения принудительной химической кастрации педофилов.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook. Чиновница заявила, что, приняв проект закона № 6449, депутаты Верховной Рады "стали жертвами мастерской предвыборной манипуляции".

Как отметила она, Украина станет первым государством в мире, которое превратит лечение наказание.

Иллюстрация. Наказание педофилов Коллаж

"Педофилию... действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершают такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования показывают, что только половина таких преступлений совершено педофилами", – пояснила она.

Супрун назвала принятый закон антигуманным, а его нормы противоречащими конституционным правам человека.

"Если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав", – добавила она.

И.о. министра также указала на то, что закон предлагает ввести открытые реестры педофилов, однако не определяет, по каким принципам они должны работать.

"Это еще один признак того, что законопроект является дешевым популизмом, а не системным решением проблемы. Открытые реестры могут навредить самым жертвам сексуального насилия", – написала Супрун.

"Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике", – подытожила она.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за ужесточение ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости.

Согласно новому закону, кроме лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.

ВВерховную Раду было подано два законопроекта – № 6449 и 6607 , последний поставили на рассмотрение парламентом после того, как петиция за законопроект набрала нужное количество голосов.

Во втором документе предусматривается добровольная химическая кастрация и создание закрытого Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Доступ к реестру предлагалось открыть только руководителям детсадов, школ, внешкольных учебных заведений, детских медучреждений или других организаций, которые оказывают услуги несовершеннолетним.

Как писал OBOZREVATEL, ранее юрист-криминолог Анна Маляр назвала законопроект № 6449 "популистским текстом". Она подчеркнула, что химическая кастрация не может быть принудительным методом наказания.

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