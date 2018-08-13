Скандал с врачом-сепаратисткой в Киеве: в Минздраве поставили точку

Врача-онколога Анну Губареву, которая отказала в лечении экс-бойцу АТО из-за того, что "он убивал братский народ", назначенную секретарем Комиссии по вопросам этики на волонтерских началах, во второй раз уволили с должности.

Произошло это после того, как вокруг ее назначения разгорелся настоящий скандал.

"Такая кадровая политика руководства заведения недопустима. Со стороны Министерства здравоохранения Украины будут приняты соответствующие меры", - заявила вечером 13 августа и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как рассказали в Национальном институте рака OBOZREVATEL, экс-боец Виталий Драган сейчас проходит лечение в их учреждении. "Я считаю, что врач Анна Губарева обидела этого парня, хотя она все и отрицала тогда. Сейчас он у нас проходит лучевую терапию. У нас никто ее высказывания не поддерживает", - сказала директор института Елена Коваленко.

По ее словам, многие сотрудники осудили ее поведение, хотя Губарева работала врачом в институте 32 года.

"Своих политических взглядов она никогда открыто не высказывала, потому что у нас сепаратистские высказывания не поддерживают. Когда разразился скандал, то она сама по согласию сторон уволилась, сказала, мол, я все равно пенсионерка, так что ухожу", - говорит Елена Коваленко.

Она добавила, что Анна Губарева была назначена секретарем Комиссии по вопросам этики.

"Поймите, к лечению пациентов никакого отношения она иметь не будет, она уже не врач. В комиссии работают на общественных началах, бесплатно. Она много лет там состояла. После скандала я просила, чтобы состав комиссии был пересмотрен. Но профессора выступили против, и они настаивали на своем решении. Это выборная должность, они ее выбрали и отказываться от этого не собираются. Что мне было делать, это тоже демократия, переубедить я их не смогла", - говорит Коваленко.

Кстати, своих кандидатов в эту Комиссию рекомендуют государственный экспертный центр МОЗ и ученый совет института.

По словам Коваленко, сама Губарева как врач пользуется тут авторитетом. "Она - грамотный специалист, работала тут сразу после Чернобыля. Сейчас найти кадры очень сложно, а молодежь еще нужно учить. Губарева сама у нас проходит лечение. Поэтому люди встали на ее защиту, сказали, что несмотря ни на что, нельзя ее полностью выбрасывать из социальной жизни и всего лишать. Ей тяжело жить на пенсию и проходить еще лечение. Это мнение коллектива, я не могу быть против", - поясняет Коваленко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевский семейный врач раскритиковала медицинскую реформу. Она сообщила, что врачи на самом деле вынуждены вести гораздо больше пациентов, потому что отказать в медпомощи не могут. А получают за свой труд все также мало денег.