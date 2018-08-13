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Скандал с врачом-сепаратисткой в Киеве: в Минздраве поставили точку

59.3тЧитать новость на украинском

Врача-онколога Анну Губареву, которая отказала в лечении экс-бойцу АТО из-за того, что "он убивал братский народ", назначенную секретарем Комиссии по вопросам этики на волонтерских началах, во второй раз уволили с должности.

Произошло это после того, как вокруг ее назначения разгорелся настоящий скандал.

"Такая кадровая политика руководства заведения недопустима. Со стороны Министерства здравоохранения Украины будут приняты соответствующие меры", - заявила вечером 13 августа и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как рассказали в Национальном институте рака OBOZREVATEL, экс-боец Виталий Драган сейчас проходит лечение в их учреждении. "Я считаю, что врач Анна Губарева обидела этого парня, хотя она все и отрицала тогда. Сейчас он у нас проходит лучевую терапию. У нас никто ее высказывания не поддерживает", - сказала директор института Елена Коваленко.

По ее словам, многие сотрудники осудили ее поведение, хотя Губарева работала врачом в институте 32 года.

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"Своих политических взглядов она никогда открыто не высказывала, потому что у нас сепаратистские высказывания не поддерживают. Когда разразился скандал, то она сама по согласию сторон уволилась, сказала, мол, я все равно пенсионерка, так что ухожу", - говорит Елена Коваленко.

Она добавила, что Анна Губарева была назначена секретарем Комиссии по вопросам этики.

"Поймите, к лечению пациентов никакого отношения она иметь не будет, она уже не врач. В комиссии работают на общественных началах, бесплатно. Она много лет там состояла. После скандала я просила, чтобы состав комиссии был пересмотрен. Но профессора выступили против, и они настаивали на своем решении. Это выборная должность, они ее выбрали и отказываться от этого не собираются. Что мне было делать, это тоже демократия, переубедить я их не смогла", - говорит Коваленко.

Кстати, своих кандидатов в эту Комиссию рекомендуют государственный экспертный центр МОЗ и ученый совет института.

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По словам Коваленко, сама Губарева как врач пользуется тут авторитетом. "Она - грамотный специалист, работала тут сразу после Чернобыля. Сейчас найти кадры очень сложно, а молодежь еще нужно учить. Губарева сама у нас проходит лечение. Поэтому люди встали на ее защиту, сказали, что несмотря ни на что, нельзя ее полностью выбрасывать из социальной жизни и всего лишать. Ей тяжело жить на пенсию и проходить еще лечение. Это мнение коллектива, я не могу быть против", - поясняет Коваленко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевский семейный врач раскритиковала медицинскую реформу. Она сообщила, что врачи на самом деле вынуждены вести гораздо больше пациентов, потому что отказать в медпомощи не могут. А получают за свой труд все также мало денег.

Место
Украина
Объекты
ракНациональный институт ракаврач Губарева
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Комментарии
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
ЛІкар Коваленко розказує байки і повинна також піти на "пенсію" . Нещирість у ії поясненнях видно неозброєним оком. Після такого вчинку Губарева стае секретарем комісії з "ЕТИКИ" , вона ж фахівець з З ЦЬОГО ПИТАННЯ.
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4
0
Северин Віктор
Северин Віктор
От сука це Коваленко) це при її керуванні та беспосередньо за її "мудрого" керівництва розцвіла корупція в інституті.Звертався особисто по деяким питанням,зв'язаних з хабарами) і ця паскуда говорить що не може такого бути. В цієї блядоти кругова порука,якщо держава не наведе порядок,то буде біда. Суд Лінча,вже на порозі.
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8
0
neumann igor
neumann igor
Вопрос не стоит выеденного яйца - настучать в СБУ, сгустить краски, присочинить слегка , и вот 5 лет обеспечено. Или настучасть в С-14, или Правый сектор- в темном переулке, ей запросто настучат по голове, раз она сепаратистка. Сейчас это модно.
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9
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guskov alexander
guskov alexander
neumann igor, страна-лимония, из конфетки в говно превратили
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2
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