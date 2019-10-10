Врач заявила об опасности отказа от сладкого

Полный отказ от сахара чреват проблемами с печенью, тромбозом, артритом, а также развитием депрессии.

Об этом заявил врач-диетолог Елена Толоконникова, передает АИФ. При полном отсутствии сахара у человека ухудшается работа мозга и появляются проблемы с памятью.

Новости Названа опасность сахара для здоровья

По словам медика, кусочек шоколадки после обеда пойдет на пользу организму. Меньше всего вреда фигуре нанесут сухофрукты, цукаты и зефир.

В случае полного отказа от сахара, его необходимо заменить употреблением свеклы, болгарского перца, цветной капусты, лука и кукурузы.

Сахар Цензор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказал, чем вредны или полезны заменители сахара.

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