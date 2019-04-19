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/Новости здоровья

Врач рассказала, как часто можно пить обезболивающие

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Обезболивающие, состоящие из одного действующего вещества (парацетамол, нурофен, аспирин, найз), нельзя пить чаще 15 дней в месяц.

Об этом рассказала врач-невролог Елена Гайворонская, добавив, что комбинированные анальгетики, состоящие из нескольких действующих веществ (цитрамон, ибуклин, солпадеин, пенталгин), а также триптаны (суматриптан, элетриптан) нельзя пить чаще 10 дней в месяц, передает 24 канал.

По ее словам, если использовать обезболивающие чаще, существует высокий риск развития особой неприятной головной боли – абузусной, когда именно обезболивающее провоцирует головную боль.

Врач рассказала, как часто можно пить обезболивающие

LuckClub

Если вы не помните, как часто используете обезболивающее – отмечайте в календаре дни приема таблеток в течение месяца. Более 10-15 дней – необходимо обратиться к врачу, который имеет опыт работы с абузусной головной болью.

Длительный (месяцы, годы) и частый прием обезболивающих может негативно влиять на различные органы, вызывая нарушение работы печени, почек, желудочно-кишечного тракта (вплоть до смертельных кровотечений).

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Если голова болит в течение нескольких месяцев или лет, можно облегчить состояние без лекарств (достаточный сон, отдых, физическая активность, благоприятное эмоциональное состояние).

Также существуют специальные препараты, которые применяются при хронической боли, например, используют бета-блокаторы, антидепрессанты, противосудорожные. Таблетки подбирает врач, самолечение недопустимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, обезболивающее и противовоспалительное лекарство диклофенак может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 50%.

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Украина
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