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Не такая уж и лечебная: названа неожиданная опасность минеральной воды

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Злоупотребление минеральной водой может привести к возникновению серьезных заболеваний.

Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает VM.ru. Она также рассказала, кому и в каких случаях нельзя пить минералку.

По ее словам, есть три типа такой воды: столовая, лечебно-столовая и лечебная, которые отличаются по уровню концентрации солей.

Чрезмерное потребление минералки может спровоцировать проблемы со здоровьем

Чрезмерное потребление минералки может спровоцировать проблемы со здоровьем

Так, в одном литре столовой воды содержится примерно три грамма растворенной соли, в лечебно-столовой – три-десять, а у лечебной – около 10 граммов.

Помимо этого, виды минералки различаются по водородным показателям. Поэтому, подчеркнула врач, обычную столовую воду можно употреблять в неограниченных количествах – около двух литров в сутки. Лечебную же лучше пить только по медицинским показаниям. Например, в случаях заболеваний кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей, а также при подагре, гастрите и язве.

"Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках", – утверждает Соломатина.

Также она отметила, что чрезмерное потребление минеральной воды может привести к гиперкальциемии, образованию тромбов и аритмии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врачей, избыточное потребление жидкости вредит здоровью, повышая распад белка и способствуя вымыванию витаминов и полезных микроэлементов из организма.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
болезнь
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