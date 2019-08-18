Впервые в истории! В Израиле мужчине вырастили новую ногу из жира

В Израиле стартап Bonus Biogroup разработал способ выращивания в лаборатории костных клеток для пересадки больным с серьезными дефектами костей.

Кость изготовляют из жира пациента, выращивают в течение 2 недель и вводят в область дефекта. За считанные месяцы больные выздоравливают, и у них полностью восстанавливается функциональность, передает isralike.org.

Такой случай произошел с Дани Якобсоном, у которого была раздроблена левая нога. Но после лечения он смог не только ходить без костылей, но и заниматься спортом.

Рентгеновские снимки показывают рост кости из жировых клеток. Слева направо: в день пересадки, через 1, 6, 10 недель и в конце процесса isralike.org

По словам гендиректора компании Bonus Biogroup, доктора Шая Мерецкого, в мире ранее еще никому не удавалось вырастить человеческие ткани вне организма больного. Ожидается, что такой метод лечения будет применяться по всему миру уже через три года.

Дани Якобсон после лечения по новому методу isralike.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли способ выращивать новые зубы с помощью специального белка.

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