Военную часть под Винницей охватила вспышка опасного заболевания

В украинской военной части 3028 в Калиновке Винницкой области зафиксирована вспышка кори.

По данным издания "День" со ссылкой на начальника медицинской службы части, майора Никола Рябоконя, было госпитализировано 69 военных. Из них у 39 человек подтверждена корь.

Тем временем, зараженных лечат в Виннице и Хмельнике, потому что инфекционное отделение Калиновской центральной районной больницы сейчас на ремонте.

"Причину распространения инфекционного заболевания уже обнаружили. Дело в том, что 19 апреля в воинскую часть прибыло молодое пополнение со Львовщины. Через две недели трое военнослужащих из этой команды обратились к нам за медицинской помощью, и у них были явные признаки заболевания корью. После разговора выяснилось, что на сборном пункте во Львове были призывники с признаками заболевания - простудой, повышенной температурой тела, насморком, конъюнктивитом", - пояснил Рябоконь.

После вспышки был принят ряд мер для предотвращения распространения болезни. Полного карантина в части нет, но введены ограничительные карантинные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита предупредил о приближающейся вспышке кори.