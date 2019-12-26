Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Водопровод и зубная паста: названы факторы, усиливающие дефицит йода

2.9т
Читать материал на украинском

Даже если человек заботится о том, чтобы ежедневно получать физиологические дозы йода, есть ряд факторов, которые могут свести все усилия на нет. Речь идет как об отдельных привычках, так и о некоторых бытовых факторах.

О них в интервью OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом детской эндокринологии Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии МОЗ Украины Наталья Зелинская.

Наталья Зелинская

Наталья Зелинская

"Это низкокалорийная, ограниченная диета, генетические факторы, компоненты удобрений, промышленных отходов, пестицидов, некоторые медикаменты, курение, нарушение потребления микроэлементов, в частности - недостаток селена, железа, постоянный избыток кальция, магния, цинка, марганца и др. Конкурентами усвоения йода являются хлор, бром, фтор. То есть, если вы потребляете хлорированную воду или чистите зубы фторированной зубной пастой – вы уже в зоне риска. Даже если будете потреблять морепродукты, эти элементы нивелируют нормальное поступление йода в щитовидную железу", - отметила эндокринолог.

Новости
Эндокринолог рассказал о возможности передозировки йодом

Кроме перечисленных факторов, по словам Зелинской, негативные последствия от недостатка йода в организме усиливает дефицит селена.

"Проведено много исследований, которые доказывают: во время профилактики дефицита йода должна проводиться и профилактика дефицита селена. Ученые считают, что особенно показано применение препаратов селена при наличии аутоиммунного процесса в щитовидной железе – аутоиммунного тиреоидита, поскольку селен может способствовать уменьшению его прогрессирования. Так что одновременное применение йода и селена сегодня считается правильным и полезным", - подчеркнула врач.

Новости
Из-за дефицита йода Украина теряет интеллект и способность рожать - Панькив

Она также призвала родителей позаботиться о здоровье своих детей, которые живут в условиях йододефицита. Ведь Украина остается одной из немногих стран в мире, в которой до сих пор нет государственной программы йодопрофилактики.

"Люди старшего поколения помнят, что в советское время не случайно вторник и четверг в столовых и ресторанах были "рыбными днями", а в западных регионах школьникам дважды в неделю давали профилактически препараты йода. Это были элементы государственной программы ликвидации йодного дефицита, которая прекратилась после распада Советского Союза. И хотя режим назначений больших доз препаратов йода был не совсем физиологический, потому что мы должны получать суточную норму йода ежедневно, но это было лучше, чем ничего. Сейчас и этого нет. К сожалению, о здоровье наших детей, о нас государство не думает. Поэтому мы должны позаботиться о себе сами. Начните с малого. Установите для себя правило: у вас на кухне должна быть только йодированная соль", - порекомендовала Зелинская.

Напомним, первым препаратом, содержащим физиологические дозы йода и селена, в Украине стал препарат "ЙоСен".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
Здоровье женское здоровье Здоровье новорожденного Жить здорово
Тег
Йод
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости