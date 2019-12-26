Водопровод и зубная паста: названы факторы, усиливающие дефицит йода

Даже если человек заботится о том, чтобы ежедневно получать физиологические дозы йода, есть ряд факторов, которые могут свести все усилия на нет. Речь идет как об отдельных привычках, так и о некоторых бытовых факторах.

О них в интервью OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом детской эндокринологии Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии МОЗ Украины Наталья Зелинская.

Наталья Зелинская

"Это низкокалорийная, ограниченная диета, генетические факторы, компоненты удобрений, промышленных отходов, пестицидов, некоторые медикаменты, курение, нарушение потребления микроэлементов, в частности - недостаток селена, железа, постоянный избыток кальция, магния, цинка, марганца и др. Конкурентами усвоения йода являются хлор, бром, фтор. То есть, если вы потребляете хлорированную воду или чистите зубы фторированной зубной пастой – вы уже в зоне риска. Даже если будете потреблять морепродукты, эти элементы нивелируют нормальное поступление йода в щитовидную железу", - отметила эндокринолог.

Новости Эндокринолог рассказал о возможности передозировки йодом

Кроме перечисленных факторов, по словам Зелинской, негативные последствия от недостатка йода в организме усиливает дефицит селена.

"Проведено много исследований, которые доказывают: во время профилактики дефицита йода должна проводиться и профилактика дефицита селена. Ученые считают, что особенно показано применение препаратов селена при наличии аутоиммунного процесса в щитовидной железе – аутоиммунного тиреоидита, поскольку селен может способствовать уменьшению его прогрессирования. Так что одновременное применение йода и селена сегодня считается правильным и полезным", - подчеркнула врач.

Она также призвала родителей позаботиться о здоровье своих детей, которые живут в условиях йододефицита. Ведь Украина остается одной из немногих стран в мире, в которой до сих пор нет государственной программы йодопрофилактики.

"Люди старшего поколения помнят, что в советское время не случайно вторник и четверг в столовых и ресторанах были "рыбными днями", а в западных регионах школьникам дважды в неделю давали профилактически препараты йода. Это были элементы государственной программы ликвидации йодного дефицита, которая прекратилась после распада Советского Союза. И хотя режим назначений больших доз препаратов йода был не совсем физиологический, потому что мы должны получать суточную норму йода ежедневно, но это было лучше, чем ничего. Сейчас и этого нет. К сожалению, о здоровье наших детей, о нас государство не думает. Поэтому мы должны позаботиться о себе сами. Начните с малого. Установите для себя правило: у вас на кухне должна быть только йодированная соль", - порекомендовала Зелинская.

Напомним, первым препаратом, содержащим физиологические дозы йода и селена, в Украине стал препарат "ЙоСен".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!