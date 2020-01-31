Во Львове заподозрили коронавирус из Китая: госпитализированы два человека

Во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Они пожаловались на проявление респираторных симптомов. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько, передает УНН.
По его словам, сейчас состояние обоих пациентов удовлетворительное, у них легкие катаральные симптомы.
Во Львове заподозрили коронавирус
"Оба львовянина находятся в специальном боксе в инфекционной больнице. У них отобрали необходимые анализы", – добавил Васько.
Отмечается, что соответствующие результаты анализов будут готовы только на следующей неделе. Поэтому пока пациенты будут находиться в "изоляции".
Мужчинам также провели экспресс-тесты на грипп, они оказались отрицательными.
По словам Андрея Васька, всех жителей Львовщины, которые будут возвращаться из Китая и жаловаться на симптомы респираторных заболеваний, тоже будут госпитализировать во Львовскую областную инфекционную больницу – в специальные боксы, к которым ведут отдельные входы и где есть соответствующая вытяжка. При этом доступ к ним имеет только ограниченный круг лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина находится в зоне риска возгорания смертельного коронавируса 2019 nCoV из Китая, а диагностировать и лечить его в стране не смогут. Об этом заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.
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