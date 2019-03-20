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/Новости здоровья

Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

2.1тЧитать материал на украинском

В колумбийском городе Барранкилья родился ребенок, внутри которого обнаружили эмбрион сиамского близнеца-паразита.

Во время одного из УЗИ, в теле семимесячного плода врачи увидели массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью, сообщает La Nacion.

Девочка родилась при помощи кесарева сечения на 37 неделе беременности, поскольку медики боялись за ее жизнь. Ей сразу же провели операцию по извлечению опасного "близнеца".

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Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

Скриншот из видео

Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

Скриншот из видео

Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

Скриншот из видео

Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

Скриншот из видео

Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

Скриншот из видео

Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

Скриншот из видео

Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

Скриншот из видео

Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

Скриншот из видео

Такую аномалию принято называть "эмбрион в эмбрионе" и встречается она в одном случае на миллион. При этом, обнаруживают ее часто уже после рождения ребенка.

Как объяснили медики, аномалия происходит потому, что клетки близнецов делятся и начинают формироваться на первой неделе беременности. Когда это происходит на второй неделе, рождаются сиамские близнецы. Если же клетки делятся уже после 17 дня, возникает "плод в плоде".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинке вырезали опухоль, внутри которой обнаружили недоразвитый эмбрион.

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Место
Колумбия
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