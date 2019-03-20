Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

В колумбийском городе Барранкилья родился ребенок, внутри которого обнаружили эмбрион сиамского близнеца-паразита.

Во время одного из УЗИ, в теле семимесячного плода врачи увидели массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью, сообщает La Nacion.

Девочка родилась при помощи кесарева сечения на 37 неделе беременности, поскольку медики боялись за ее жизнь. Ей сразу же провели операцию по извлечению опасного "близнеца".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Такую аномалию принято называть "эмбрион в эмбрионе" и встречается она в одном случае на миллион. При этом, обнаруживают ее часто уже после рождения ребенка.

Как объяснили медики, аномалия происходит потому, что клетки близнецов делятся и начинают формироваться на первой неделе беременности. Когда это происходит на второй неделе, рождаются сиамские близнецы. Если же клетки делятся уже после 17 дня, возникает "плод в плоде".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинке вырезали опухоль, внутри которой обнаружили недоразвитый эмбрион.

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