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/ Новости здоровья

"Внимание, мошенники!" Институт сердца обратился к украинцам

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Институт сердца МЗ Украины опроверг информацию о рекламе медицинских препаратов Кардитонус и Гипертрен.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице учреждения. Там отметили, что Институт сердца – это кардиохирургическая клиника, где выполняют операции на сердце. Институт не разрабатывает и не распространяет лекарства.

В учреждении добавили, что директор Института сердца, профессор Борис Тодуров никогда не рекламировал и не рекламирует какие-либо лекарства.

Институт сердца опроверг информацию о рекламе лекарств

Институт сердца опроверг информацию о рекламе лекарств

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"В последнее время в интернете снова активизировалась реклама" медицинских препаратов Кардитонус и Гипертрен, которые якобы разрабатывает, рекламирует и продает Институт сердца. Обращаем ваше внимание, что Институт сердца МЗ Украины – кардиохирургическая клиника, где выполняют операции на сердце. Здесь не разрабатывают и не распространяют никаких лекарств. Директор Института сердца, профессор Борис Тодуров никогда не рекламировал и не рекламирует какие-либо лекарства", - сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, генеральный директор государственного учреждения Институт сердца Борис Тодуров призвал депутатов принять бюджет на 2020 год с учетом повышения зарплат для медработников и расходов на медицину.

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Борис Тодуров
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