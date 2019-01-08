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/Новости здоровья

''Вместо таблеток — макароны'': украинка удивила лекарством ''с сюрпризом''

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Жительница Запорожья заявила, что в одной из аптек города приобрела таблетки, которые были подменены на макаронные изделия.

Об этом Елена Горовая сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав фото вскрытой баночки с макаронами внутри.

Как рассказала она, по приходу домой открыть баночку с купленным медицинским препаратом ей удалось только с помощь плоскогубцев.

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"И когда наконец вскрыла, в них оказались макароны! Не капсулы дорогого препарата, а рожки! На минуточку, 30 таблеток стоят 234 гривен", — заявила женщина.

''Вместо таблеток — макароны'': украинка удивила лекарством ''с сюрпризом''

"Будьте внимательны! Открывайте и смотрите, что вам продали, не отходя от окошка!" — добавила она.

Отметим, судя по комментариям, не все пользователи соцсети поверили в правдивость ситуации.

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"Отнесли обратно?" "Нет слов, чтоб еще и лекарство так меняли…" "Все насыпается в нелегальных складах, ужасные условия труда! В какие препараты верить?" "Макароны могла сама клиентка насыпать и вызвать ажиотаж", — пишут под постом.

''Вместо таблеток — макароны'': украинка удивила лекарством ''с сюрпризом''
''Вместо таблеток — макароны'': украинка удивила лекарством ''с сюрпризом''
''Вместо таблеток — макароны'': украинка удивила лекарством ''с сюрпризом''
''Вместо таблеток — макароны'': украинка удивила лекарством ''с сюрпризом''
''Вместо таблеток — макароны'': украинка удивила лекарством ''с сюрпризом''
''Вместо таблеток — макароны'': украинка удивила лекарством ''с сюрпризом''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в аптеки можно будет возвращать неиспользованные лекарственные средства.

Однако, в Минздраве пояснили, что с 1 января 2019 года в аптеки можно будет возвращать только некачественные препараты при предъявлении соответствующих документов.

Читайте все новости по теме "Лекарства в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Лекарства в УкраинеЗдоровье
Место
УкраинаЗапорожье
Теги
фотографиискандалысоцсетилекарства
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