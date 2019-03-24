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Вместе с кожурой и косточками? Выяснилось, какой фруктовый сок самый полезный

1.1тЧитать материал на украинском

В некоторых случаях переработка косточек и кожуры фруктов поднимает полезность и питательность фруктовых соков.

К такому выводу пришли ученые. Они использовали блендер, который назвали "экстрактором питательных веществ". В отличие от обычных миксеров, он перерабатывает весь плод, передает ВВС.

Например, основная часть фитонутриентов (биологически активных веществ) в винограде содержится в косточках, в то время как в мякоти ягод их очень мало.

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Вместе с кожурой и косточками? Выяснилось, какой фруктовый сок самый полезный

А большая часть полезных соединений в апельсинах — в кожуре, которая при традиционном способе выжимки сока теряется.

Еще один способ извлечь максимум пользы из фруктового сока — делать его из зрелых плодов, считает Роджер Клеменс, профессор фармацевтических наук из Университета Южной Калифорнии.

Важно иметь в виду и то, что разные методы получения сока могут быть более или менее полезны в случае с разными фруктами — просто из-за их разных физических характеристик, пояснили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали популярные диеты, которые убивают организм.

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