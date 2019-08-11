Влиять на мозг через смартфон: ученые изобрели уникальное устройство

Американские и южнокорейские ученые изобрели беспроводной имплант, который способен влиять на нейроны мозга с помощью света и препаратов.

Как передает Science Daily, им можно управлять через простое приложение на смартфоне с помощью Bluetooth, задавая определенную последовательность световых и лекарственных стимулов.

В состав импланта входят сменный картридж с дозой препарата, микрофлюидные каналы и крошечные светодиоды. Эксперименты могут длиться несколько месяцев, поскольку именно на такой срок хватает дозы препарата.

По словам ученых, технологию уже проверили на мышах. Она позволит проводить нейробиологические исследования на недоступном ранее уровне и поможет узнать больше о работе мозга и получить данные о депрессии, хронической боли и болезни Альцгеймера.

ecology.md

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученым удалось впервые оживить мертвый мозг благодаря системе BrainEx.

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