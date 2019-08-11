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Влиять на мозг через смартфон: ученые изобрели уникальное устройство

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Американские и южнокорейские ученые изобрели беспроводной имплант, который способен влиять на нейроны мозга с помощью света и препаратов.

Как передает Science Daily, им можно управлять через простое приложение на смартфоне с помощью Bluetooth, задавая определенную последовательность световых и лекарственных стимулов.

В состав импланта входят сменный картридж с дозой препарата, микрофлюидные каналы и крошечные светодиоды. Эксперименты могут длиться несколько месяцев, поскольку именно на такой срок хватает дозы препарата.

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По словам ученых, технологию уже проверили на мышах. Она позволит проводить нейробиологические исследования на недоступном ранее уровне и поможет узнать больше о работе мозга и получить данные о депрессии, хронической боли и болезни Альцгеймера.

Влиять на мозг через смартфон: ученые изобрели уникальное устройство

ecology.md

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученым удалось впервые оживить мертвый мозг благодаря системе BrainEx.

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