Как продлить жизнь: раскрыт новый способ

Ученые из Морской биологической лаборатории открыли механизм, который способствует продлению жизни с помощью холода.

Степень влияния температуры зависит от генов человека, которые кодируют чувствительные к низкой температуре белки, пишет Phys.org.

Многие беспозвоночные живут дольше при холоде. Этот факт еще плохо изучен. Однако, принято считать, что продолжительность жизни увеличивается из-за снижения скорости метаболизма, что влечет за собой клеточные повреждения и темпы формирования активных форм кислорода. Некоторые ученые предполагают, что эта зависимость является косвенной.

Лаборатория Кристин Гриббл провела исследование, которое показало, что вопрос не столько в снижении температуры, сколько в генах каждого существа. В своей работе биологи проанализировали влияние холода на 11 культур коловраток Brachionus rotifers. Они обнаружили, что среднее увеличение продолжительности жизни варьировало от 6 до 100 процентов. Ученные также наблюдали различия в уровне смертности.

Кристин Гриббл ResearchGate

Также ученные комбинировали влияние низкой температуры и низкоуглеводной диеты, что привело к дополнительному увеличению продолжительности жизни.

"Считалось, что если организм находится при низких температурах, скорость обмена веществ пассивно снижается. В результате замедляется выделение ROS, повреждение клеток и старение", — сказала автор.

Исследование показало, что, ключевую роль играет ген, который кодирует чувствительный к холоду белок. Дальнейшие изучения помогут разработать методы борьбы со старением у людей.

"То есть, нам нужно уделять большей внимания генетическому разнообразию, думая о реакции на антивозрастную терапию. Важность этого вопроса повысится, когда мы попытаемся использовать некоторые методики на людях", — добавила Гриббл.

Коловратка Brachionus rotifers aquavitro.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Питтсбургского университета выяснили, что понижение активности белка клото является причиной, по которой мышцы теряют способность к заживлению по мере старения. На основе этого они разработали лекарство.

Также напомним, исследователи Гарвардской медицинской школы назвали средиземноморскую диету самой простой для соблюдения. Кроме этого, ее рацион способен снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.