Способствует перееданию: ученые назвали еще одну опасность ожирения

Избыточный вес может повлиять на вкусовые рецепторы и "притупить" их. Также ученые доказали, что люди с ожирением получают больше удовольствия от еды, что еще больше усугубляет их зависимость.

К такому выводу пришли ученые Университета Бингемтона, пишет Daily Mail. Они отметили, что ранее появление брюшного жира связывали с уменьшенным обоняние и вкусом, но причины этого оставались неизвестными.

"Удивительно, что мы так мало знаем о том, как на ожирение влияет вкус, поскольку именно он является важным фактором, определяющим то, что мы выбираем", – сообщила профессор Патриция Ди Лоренцо.

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Ожирение прямо влияет на количество вкусовых рецепторов на языке, из-за чего и притупляется вкусовая реакция в мозге человека.

Люди с ожирением склонны к перееданию gazeta.ru

"Восприятие вкуса может привести к перееданию", – подчеркнули ученые.

Как писал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что тяжелые формы ожирения у людей провоцирует обычная комнатная или офисная пыль.

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