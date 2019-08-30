Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Способствует перееданию: ученые назвали еще одну опасность ожирения

1.1т Читать материал на украинском

Избыточный вес может повлиять на вкусовые рецепторы и "притупить" их. Также ученые доказали, что люди с ожирением получают больше удовольствия от еды, что еще больше усугубляет их зависимость.

К такому выводу пришли ученые Университета Бингемтона, пишет Daily Mail. Они отметили, что ранее появление брюшного жира связывали с уменьшенным обоняние и вкусом, но причины этого оставались неизвестными.

"Удивительно, что мы так мало знаем о том, как на ожирение влияет вкус, поскольку именно он является важным фактором, определяющим то, что мы выбираем", – сообщила профессор Патриция Ди Лоренцо.

Новости
Ученые нашли оружие против генов ожирения

Ожирение прямо влияет на количество вкусовых рецепторов на языке, из-за чего и притупляется вкусовая реакция в мозге человека.

Люди с ожирением склонны к перееданию

Люди с ожирением склонны к перееданию

gazeta.ru

"Восприятие вкуса может привести к перееданию", – подчеркнули ученые.

Как писал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что тяжелые формы ожирения у людей провоцирует обычная комнатная или офисная пыль.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости