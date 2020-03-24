Витамин Д может снизить риск короновирусной инфекции: мнение эксперта

Витамин D может снизить риск коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения. Прием этого витамина вероятно позволяет повысить сопротивляемость организма к COVID-19. Об этом, анонсируя свое интервью для Fox News в Twitter, написал экс-глава Центра контроля и профилактики заболеваний США доктор Том Фриден.

OBOZREVATEL публикует сокращенную версию его интервью.

Том Фриден www.cnsnews.com

"В то время как мы участвуем в разработке эффективных методов лечения и вакцины против COVID-19, люди стремятся снизить риск заболеть. Одна вещь, которая может помочь, так же очевидна, как солнце на небе, и так близко, как ваша аптечка. Это витамин D.

Более высокий уровень смертности от COVID-19 среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями свидетельствует о том, что одним из основных факторов риска является ослабленная иммунная система. Появляется множество утверждений о чудодейственных средствах, но наука склоняется к возможности - хотя пока и не окончательно доказанной - что витамин D может укрепить иммунную систему, особенно у людей с низким уровнем этого витамина.

Добавление витамина D снижает риск респираторной инфекции, регулирует выработку цитокинов и может ограничивать риск вирусных заболеваний, таких как грипп. Респираторная инфекция может привести к "цитокиновым бурям" - порочному циклу, в котором наши воспалительные клетки повреждают органы по всему телу – что и увеличивает смертность для людей с COVID-19. Адекватный уровень витамина D потенциально может обеспечить умеренную защиту для уязвимых групп населения.

Это особенно важно для людей с дефицитом витамина D - и, что удивительно, это может касаться более 40 процентов взрослых в США. Люди, которые живут в северной части США, подвергаются большему риску дефицита.

Имеются данные о сезонности некоторых респираторных заболеваний, включая грипп и туберкулез. Основная гипотеза: сезонность обусловлена снижением уровня витамина D из-за уменьшения воздействия солнечного света в зимние месяцы. В некоторых тропических климатических условиях (например, на юге Индии) сезонность гриппа или туберкулеза отсутствует, там погода и воздействие солнечного света стабильны в течение всего года.

Когда я работал в Индии в 1996-2002 гг., я просил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) направить сотрудника эпидемиологической службы для расследования этого вопроса. И доктор Лорна Торп, ведущий автор итогового исследования, обнаружила, что сезонность отмечается больше в северном климате, где прохладный или холодный зимний сезон, тогда как мало или вообще нет сезонности в южных районах страны, где жарко круглый год.

В настоящее время мы не знаем, играет ли дефицит витамина D какую-либо роль в тяжести COVID-19. Но учитывая высокую распространенность дефицита витамина D в нашей стране , можно с уверенностью рекомендовать людям побеспокоиться о получении правильной суточной дозы витамина D.

Организм большинства людей вырабатывает витамин D в коже под воздействием солнца. Около 15 минут в день прямого солнечного света достаточно для того, чтобы организм многих людей производил достаточное количество витамина D; люди с темной кожей нуждаются в более длительном воздействии солнечного света для производства такого же количества этого витамина. Зимой люди в северных широтах (что актуально для Украины.- Ред.) не могут получать витамин D из солнечного света. А использование солнцезащитного крема летом увеличивает время, которое нужно провести на солнце.

Мы можем сделать много вещей, чтобы улучшить нашу устойчивость к инфекции. Прием поливитаминов, включающих витамин D или диетических добавок витамина D - наверняка не повредит. И это может помочь".

Для справки: Доктор Том Фриден - экс-директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и бывший комиссар Департамента здравоохранения Нью-Йорка. В настоящее время он является президентом и генеральным директором Resolve to Save Lives, глобальной некоммерческой инициативы, финансируемой Bloomberg Philanthropies, Инициативой Чан Цукерберг, а также Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Возглавляемая Фриденом инициатива входит во Всемирную организацию общественного здравоохранения Vital Strategies. "Resolve to Save Lives" работает со многими странами мира, чтобы предотвратить 100 миллионов смертей и сделать мир более безопасным от эпидемий. Доктор Фриден также является старшим научным сотрудником по вопросам глобального здравоохранения в Совете по международным отношениям.

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