Є речі, які ми мало цінуємо лише тому, що вони завжди поруч.
Ми віримо в супервластивості "суперфудів", і так мало знаємо про справді цілющі продукти, які є навколо нас.
То що ми знаємо про яблука?
Так, яблука багаті клітковиною, пектином (розчинною клітковиною), яка поглинає токсини, радіонукліди, канцерогени, дарує свіжий колір обличчю, запобігає атеросклерозу, багатьом видам раку, є хорошою профілактикою алергій, зміцнює імунітет, бо годує корисні бактерії в кишечнику.
Що ще?
Так, яблуко багате вітаміном С, тартроновою кислотою, яка сповільнює перетворення вуглеводів в жир, тому яблука є хорошим замінником солодощів, коли наступає "ломка" при відмові від солодкого і не такі "жирогенні", як інші солодкі фрукти.
А ще.
МІЦНИЙ СОН
Яблука містять мелатонін, який допомагає міцно спати та відновлювати/омолоджувати організм під час сну.
ЕФЕКТИВНИЙ АНТИДПРЕСАНТ
А чи знали Ви, що яблуко є ефективним природнім антидепресантом?
Фітонутрієнти яблук "гасять" надмірну активність фермента моноамінооксидази (МАО), яка розщеплює серотонін та дофамін (нейромедіатори, які забезпечують нам гарний настрій і дефіцит яких зумовлює появу "сірого" настрою та депресії).
Тому від депресії яблука дуже допомагають: 1-2 штуки в день.
ПРОФІЛАКТИКА РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
"Чи правда, що одне яблуко в день -- і онколог не потрібен?" (Does an apple a day keep the oncologist away?) -- під такою назвою було опубліковане дослідження в журналі Annals of Oncology. Вчені досліджували зв’язок між вживанням лише одного яблука в день для профілактики раку молочної залози.
І ось результати:
у порівнянні з людьми, які вживали менше одного яблука, у тих, хто їв одне або більше яблук, ризик був на 24% нижчим!
А також нижчим був ризик раку яєчників, гортані, колоректального раку та раку підшлункової залози.
Особливо важливо вживати яблука із шкіркою.
Комплекс # антиоксидантів та # фітонутрієнтів є першою лінією захисту фруктів від агресивного зовнішнього середовища.
В шкірці яблук знайшли особливу речовину, яка реактивує ген-супресор, пухлин # маспін. Саме цей маспін використовується організмом для запобігання пухлин молочної залози.
Коли розвивається рак молочної залози, ракові клітини відключають цей ген, а компоненти яблучної шкірки здатні активувати його знову.
Тому ні в якому рази не викидайте яблучну шкірку.
Але купуйте яблука місцеві.
Хочу поділитися з Вами оздоровлюючими рецептами на основі яблук.
З м'якоті готуємо дві страви:
1) запіканку (на фото);
2) оздоровлюючий квас із шкірок (рецепт і фото будуть завтра).
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ЗАПІКАНКА яблучно-гарбузово-висівково-шоколадна.
- Гарбуз (500 г). Запікаємо.
- Яблука (500 г). Очищаємо, ріжемо пластинками.
- Фініки або банан (замість цукру. Кому відразу важко відмовитися -- 1 повна столова ложка допускається, бо клітковина її поглине і глікемічний індекс буде невисоким).
- Висівки вівсяні -- пів склянки.
- Пластівці дрібні вівсяні -- пів склянки.
- Солі -- дрібку.
- Кориця -- за смаком.
- Лимон -- пів плода зі шкіркою, кісточки витягрути.
- Яйця (3 шт). Збиваємо в блендері, додаємо тонко нарізаний лимон, збиваємо знову, потім -- банан або фініки і печений гарбуз і ще збиваємо, потім -- висівки і пластівці.
Форму змащуємо оливковою олією або маслом, посипаємо висівками, накладаємо шар яблук, нарізаних тонкими пластинками, зверху посипаємо корицею і виливаємо гарбузово-яєчно-висівкову масу і випікаємо у духовці при 170 градусах приблизно 30 хв (щоб з'явилися ознаки підрум'янювання і приємного аромату).
Нарізаємо лише тоді, коли охолоне, тоді яблучна основа стане желейною (за рахунок пектину).
Розтоплюємо шоколад і поливаємо, кожний порізаний шматочок.
Завтра розповім, як готувати пребіотичний оздоровлюючий та омолоджуючий яблучний квас (він зараз дозріває на кухні).
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