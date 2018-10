Є речі, які ми мало цінуємо лише тому, що вони завжди поруч.

Ми віримо в супервластивості "суперфудів", і так мало знаємо про справді цілющі продукти, які є навколо нас.

То що ми знаємо про яблука?

Так, яблука багаті клітковиною, пектином (розчинною клітковиною), яка поглинає токсини, радіонукліди, канцерогени, дарує свіжий колір обличчю, запобігає атеросклерозу, багатьом видам раку, є хорошою профілактикою алергій, зміцнює імунітет, бо годує корисні бактерії в кишечнику.

Що ще?

Так, яблуко багате вітаміном С, тартроновою кислотою, яка сповільнює перетворення вуглеводів в жир, тому яблука є хорошим замінником солодощів, коли наступає "ломка" при відмові від солодкого і не такі "жирогенні", як інші солодкі фрукти.

А ще.

МІЦНИЙ СОН

Яблука містять мелатонін, який допомагає міцно спати та відновлювати/омолоджувати організм під час сну.

ЕФЕКТИВНИЙ АНТИДПРЕСАНТ

А чи знали Ви, що яблуко є ефективним природнім антидепресантом?

Фітонутрієнти яблук "гасять" надмірну активність фермента моноамінооксидази (МАО), яка розщеплює серотонін та дофамін (нейромедіатори, які забезпечують нам гарний настрій і дефіцит яких зумовлює появу "сірого" настрою та депресії).

Тому від депресії яблука дуже допомагають: 1-2 штуки в день.

ПРОФІЛАКТИКА РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

"Чи правда, що одне яблуко в день -- і онколог не потрібен?" (Does an apple a day keep the oncologist away?) -- під такою назвою було опубліковане дослідження в журналі Annals of Oncology. Вчені досліджували зв’язок між вживанням лише одного яблука в день для профілактики раку молочної залози.

І ось результати:

у порівнянні з людьми, які вживали менше одного яблука, у тих, хто їв одне або більше яблук, ризик був на 24% нижчим!

А також нижчим був ризик раку яєчників, гортані, колоректального раку та раку підшлункової залози.

Особливо важливо вживати яблука із шкіркою.

Комплекс # антиоксидантів та # фітонутрієнтів є першою лінією захисту фруктів від агресивного зовнішнього середовища.

В шкірці яблук знайшли особливу речовину, яка реактивує ген-супресор, пухлин # маспін. Саме цей маспін використовується організмом для запобігання пухлин молочної залози.

Коли розвивається рак молочної залози, ракові клітини відключають цей ген, а компоненти яблучної шкірки здатні активувати його знову.

Тому ні в якому рази не викидайте яблучну шкірку.

Але купуйте яблука місцеві.

Хочу поділитися з Вами оздоровлюючими рецептами на основі яблук.

З м'якоті готуємо дві страви:

1) запіканку (на фото);

2) оздоровлюючий квас із шкірок (рецепт і фото будуть завтра).

.

ЗАПІКАНКА яблучно-гарбузово-висівково-шоколадна.

- Гарбуз (500 г). Запікаємо.

- Яблука (500 г). Очищаємо, ріжемо пластинками.

- Фініки або банан (замість цукру. Кому відразу важко відмовитися -- 1 повна столова ложка допускається, бо клітковина її поглине і глікемічний індекс буде невисоким).

- Висівки вівсяні -- пів склянки.

- Пластівці дрібні вівсяні -- пів склянки.

- Солі -- дрібку.

- Кориця -- за смаком.

- Лимон -- пів плода зі шкіркою, кісточки витягрути.

- Яйця (3 шт). Збиваємо в блендері, додаємо тонко нарізаний лимон, збиваємо знову, потім -- банан або фініки і печений гарбуз і ще збиваємо, потім -- висівки і пластівці.

Форму змащуємо оливковою олією або маслом, посипаємо висівками, накладаємо шар яблук, нарізаних тонкими пластинками, зверху посипаємо корицею і виливаємо гарбузово-яєчно-висівкову масу і випікаємо у духовці при 170 градусах приблизно 30 хв (щоб з'явилися ознаки підрум'янювання і приємного аромату).

Нарізаємо лише тоді, коли охолоне, тоді яблучна основа стане желейною (за рахунок пектину).

Розтоплюємо шоколад і поливаємо, кожний порізаний шматочок.

Завтра розповім, як готувати пребіотичний оздоровлюючий та омолоджуючий яблучний квас (він зараз дозріває на кухні).