Весила 18 килограмм: в Индии врачи перепутали опухоль с беременностью

В Индии врачи удалили опухоль весом 18 килограммов из яичника 38-летней женщины. Ранее они думали, что женщина беременна.

Как сообщает Daily Mail, женщина семь месяцев страдала от болей в животе. Доктора думали, что она беременна. В какой-то момент женщине стало трудно дышать, и ее доставили в больницу. Другие врачи обнаружили, что опухоль заняла 95 процентов пространства внутри живота женщины. Они отметили, что киста могла просто разорвать женщину изнутри, если бы ее вовремя не удалили (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Хирург, который проводил операцию отметил, что это — самая большая киста, которую он когда-либо видел. Он добавил, что окружность живота женщины составляла 1,06 метра из-за новообразования.

Иллюстративное фото justlady.ru

Вес Калам до операции был 125 фунтов (56,6 килограмма), а после удаления опухоли она стала весить 82 фунта (37 килограммов). Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

В Индии врачи удалили опухоль весом 18 килограммов из яичника 38-летней женщины

Как писал OBOZREVATEL, во Львове у новорожденной девочки Камилы врачи вырезали огромную опухоль, которая занимала почти половину ее тела.

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