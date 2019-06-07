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/Венерология

ВИЧ опасен вдвойне: у носителей инфекции выше вероятность проблем с сердцем

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Новые рекомендации Американской кардиологической ассоциации (AHA) содержат информацию по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у людей с ВИЧ-инфекцией.

Материал был опубликован на официальном сайте АНА, сообщает издание Medscape.

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Благодаря высокоэффективной антиретровирусной терапии (АРТ), которая сдерживает развитие инфекции, ВИЧ превратился из прогрессирующего смертельного заболевания в хроническое и управляемое.

Тем не менее, у носителей инфекции повышен риск развития хронических сопутствующих заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

У людей с ВИЧ в два раза чаще наблюдаются такие заболевания, как инфаркт миокарда, ишемический инсульт, сердечная недостаточность, легочная гипертензия и венозный тромбоз, чем у неинфицированных сверстников.

Факторами риска ССЗ являются хроническая иммунная активация и воспаление, а также метаболические заболевания. Кроме того, оказать негативное влияние может курение и употребление алкоголя. Важное значение имеет возможность своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь.

ВИЧ опасен вдвойне: у носителей инфекции выше вероятность проблем с сердцем

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"Оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний при ВИЧ является сложной задачей, учитывая относительно недавнюю эволюцию ВИЧ как хронического заболевания и обусловленную этим нехватку долгосрочных данных о заболеваемости ССЗ в современную эпоху АРТ", - отметил Мэтью Дж. Файнштейн, доктор медицинских наук, возглавивший авторскую группу.

Ранее MedOboz сообщал, что больному ВИЧ удалось полностью излечиться от смертельного вируса. Это стало вторым за всю историю случаем, когда побороли вирус иммунодефицита.

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Место
США
Теги
ВИЧСердце
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