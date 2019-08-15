Вакцина от хламидиоза безопасна: первое испытание на добровольцах

Ученые из Дании протестировали новую вакцину от хламидиоза с участием 35 здоровых женщин-добровольцев. Ни одна из них не испытывала каких-либо серьезных побочных эффектов спустя пять месяцев – большинство осложнений включало боль и болезненность в месте прививок.

Это первое исследование эффективности и безопасности вакцины против этой болезни на людях. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Результаты использования вакцины показали, что она является безопасной для здоровья. Ее введение в организм вызвало мощный иммунный ответ у добровольцев. Полученные данные были опубликованы в журнале Lancet Infecious Diseases. Ученые считают это большим успехом, однако подчеркивают, что исследования нужно продолжать, ведь большее количество участников даст возможность выявить все побочные эффекты, которые не проявились в этом испытании.

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Хламидиоз является наиболее распространенным заболеванием, которое передается половым путем. Каждый год появляется 131 миллион новых случаев хламидиоза, возбудителем которого является Chlamydia trachomatis (данные ВОЗ). Тем не менее, поскольку три из четырех случаев хламидиоза не вызывают симптомов, вероятно, еще много случаев, о которых не сообщается.

Chlamydia trachomatis – внутриклеточный паразит Иллюстрация

По статистике, у одной женщины из шести возникает воспалительное заболевание таза, которое создает осложнения для здоровья и может даже повредить плод, если мать заразилась во время беременности. Неправильная диагностика и лечение венерической инфекции также может привести к боли, внематочной беременности и бесплодию.

Как сообщал MedOboz ранее, ежедневно более1 миллиона человек во всем мире заражаются хламидиозом, гонореей, трихомониазом или сифилисом.

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