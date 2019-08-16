Вагинальная микрофлора защищает женщин от половых инфекций

Ученые Университета Мэриленда (США) установили, как определенные бактерии влагалища и шейки матки защищают от хламидиоза – наиболее распространенной инфекции, передаваемой половым путем (ИППП).

Предыдущие исследования показали, что состав микробов или микробиом во влагалище и шейке матки может влиять на устойчивость к хламидиозу. Например, вагинальные микробиомы с высоким уровнем определенных бактерий Lactobacillus могут помочь в защите от хламидий. Об этом сообщает издание Medical News Today.

Однако до недавнего времени не был ясен механизм этого противодействия. Результаты исследования опубликованы в статье. Было выявлено, что защиту от инфекции обеспечивают вовсе не полезные бактерии. Ученые обнаружили, что устойчивость к хламидиям является результатом изменений, которые бактерии индуцируют в клетках слизистой оболочки или эпителия влагалища и шейки матки. Это поможет лучше понять роль микробиома в защите от ИППП и возможно станет основой для разработки новых терапевтических стратегий для защиты женщин от инфекции и улучшения здоровья их половых органов.

Иллюстрация

Ранее исследователи продемонстрировали, за счет чего бактерии способствуют устойчивости от хламидиоза (возбудитель – Chlamydia trachomatis). Они исследовали образцы влагалища женщин с хламидиозом, вместе с культурами молочных бактерий и эпителиальными клетками. Результаты показали, что вид Lactobacillus iners не помогает клеткам человека защищаться от хламидийной инфекции. Напротив, Lactobacillus crispatus способствовал устойчивости от данного внутриклеточного паразита. Также было установлено, что именно синтез лактобациллами молочной кислоты (L- и D-изоформа) играет важную роль в формировании устойчивости. Так, L. iners производят исключительно L-молочною кислоту, тогда как L. crispatus – и L-, и D-изоформу, но в основном последнюю. Преобладание D-молочной кислоты защищает от хламидийной инфекции: она препятствует проникновению C. trachomatis в эпителиальные клетки человека путем уменьшения пролиферации.

Lactobacillus iners и Lactobacillus crispatus

Хламидиоз – распространенная ИППП. И мужчины, и женщины могут заразиться хламидиозом, имея вагинальный, оральный или анальный секс с человеком, у которого есть инфекция. Хламидиоз, как и другие ИППП, может способствовать распространению ВИЧ. Если не лечить, женщинам с хламидиозом может быть трудно забеременеть. Кроме того, беременные с инфекцией могут передавать хламидиоз своим детям во время родов, черевато высоким риском развития у ребенка пневмонии и состояния, которое вызывает слепоту. Хламидийная инфекция, как правило, протекает без симптомов. Когда они появляются, возникает чувство жжения при мочеиспускании и ненормальное выделение из влагалища или полового члена.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!