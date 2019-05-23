В распространении венерических заболеваний обвинили интернет

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, показатели заболеваемости сифилисом растут с каждым годом, начиная с 2000-го, несмотря на то, что эта инфекция, передаваемая половым путем (ИППП), была практически ликвидирована в середине 90-х годов.

Об этом сообщает US News Health.

Отчасти, причиной распространения сифилиса за последние десятилетия стали достижения в области фармацевтики (антиретровирусная терапия), которые позволили людям с ВИЧ заниматься сексом без презервативов, не рискуя заразить партнера.

medart.by

Тем не менее незащищенный половой акт не предотвращает передачу других ИППП, включая сифилис.

daily.afisha.ru

Среди факторов, которые влияют на рост заболеваемости ИППП в Америке, важное место занимают приложения для знакомств, ставшие очень популярными в последнее время.

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