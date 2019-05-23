Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Венерология

В распространении венерических заболеваний обвинили интернет

243Читать материал на украинском

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, показатели заболеваемости сифилисом растут с каждым годом, начиная с 2000-го, несмотря на то, что эта инфекция, передаваемая половым путем (ИППП), была практически ликвидирована в середине 90-х годов.

Об этом сообщает US News Health.

Отчасти, причиной распространения сифилиса за последние десятилетия стали достижения в области фармацевтики (антиретровирусная терапия), которые позволили людям с ВИЧ заниматься сексом без презервативов, не рискуя заразить партнера.

В распространении венерических заболеваний обвинили интернет

medart.by

Тем не менее незащищенный половой акт не предотвращает передачу других ИППП, включая сифилис.

В распространении венерических заболеваний обвинили интернет

daily.afisha.ru

Среди факторов, которые влияют на рост заболеваемости ИППП в Америке, важное место занимают приложения для знакомств, ставшие очень популярными в последнее время.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины