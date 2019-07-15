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/ Венерология

В Европе сифилис бьет все рекорды: в чем причина

7.2т Читать материал на украинском

С 2010 года в Европе число случаев сифилиса увеличилось на 70%.

Об этом говорится в докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в Швеции, сообщает Daily Mail.

Инфекция, передаваемая половым путем (ИППП), достигла рекордно высокого уровня – это 33 189 подтвержденных случаев в 28 странах континента.

В период с 2010 по 2017 год количество случаев половой инфекции увеличилось более, чем в два раза в пяти странах, включая Великобританию.

Стремительный рост заболеваемости эксперты объясняют следующими причинами:

  • незащищенный секс;

  • много сексуальных партнеров;

  • снижение страха заразиться ВИЧ;

  • хемосекс (секс в состоянии наркотического опьянения).

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В Европе растет заболеваемость сифилисом

В Европе растет заболеваемость сифилисом

dailymail.co.uk

Ранее MedOboz сообщал, что приложения для знакомств влияют на рост заболеваемости ИППП в Америке.

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Тема
Здоровье
Место
Швеция
Теги
инфекция Секс
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Так эту заразу в ЕС поставляют грязные,свиноподобные русские шлюхи-марфушки поставляют..Вся Европа,об этом гудит....
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот шо пизвиз животворящий делает.
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Француватые шароварники всю европу заразили сифаком.
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