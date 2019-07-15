В Европе сифилис бьет все рекорды: в чем причина

С 2010 года в Европе число случаев сифилиса увеличилось на 70%.
Об этом говорится в докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в Швеции, сообщает Daily Mail.
Инфекция, передаваемая половым путем (ИППП), достигла рекордно высокого уровня – это 33 189 подтвержденных случаев в 28 странах континента.
В период с 2010 по 2017 год количество случаев половой инфекции увеличилось более, чем в два раза в пяти странах, включая Великобританию.
Стремительный рост заболеваемости эксперты объясняют следующими причинами:
незащищенный секс;
много сексуальных партнеров;
снижение страха заразиться ВИЧ;
хемосекс (секс в состоянии наркотического опьянения).
В Европе растет заболеваемость сифилисом
dailymail.co.uk
Ранее MedOboz сообщал, что приложения для знакомств влияют на рост заболеваемости ИППП в Америке.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.