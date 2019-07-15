В Европе сифилис бьет все рекорды: в чем причина

С 2010 года в Европе число случаев сифилиса увеличилось на 70%.

Об этом говорится в докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в Швеции, сообщает Daily Mail.

Инфекция, передаваемая половым путем (ИППП), достигла рекордно высокого уровня – это 33 189 подтвержденных случаев в 28 странах континента.

В период с 2010 по 2017 год количество случаев половой инфекции увеличилось более, чем в два раза в пяти странах, включая Великобританию.

Стремительный рост заболеваемости эксперты объясняют следующими причинами:

незащищенный секс;

много сексуальных партнеров;

снижение страха заразиться ВИЧ;

хемосекс (секс в состоянии наркотического опьянения).

В Европе растет заболеваемость сифилисом dailymail.co.uk

Ранее MedOboz сообщал, что приложения для знакомств влияют на рост заболеваемости ИППП в Америке.

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