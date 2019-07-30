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/ Венерология

В Европе одобрили препарат для лечения тяжелых случаев ВИЧ

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало к продаже ибализумаб (Trogarzo) для лечения пациентов с множественной лекарственной устойчивостью ВИЧ-1.

В пресс-релизе компании Theratechnologies говорится, что позитивная рекомендация ЕМА дает европейским пациентам с усложненным течением инфекции надежду на получение эффективного лечения. Об этом сообщает Medscape Medical News.

Ибализумаб – первый антиретровирусный препарат с новым механизмом действия. Он представляет собой моноклональное антитело, которое ингибирует проникновение ВИЧ в клетки-мишени путем связывания с CD4. Он будет продаваться в виде концентрата 200 мг для инфузионного раствора. Это лекарство предназначено для применения в сочетании с другими антиретровирусными препаратами для взрослых с множественной лекарственной устойчивостью ВИЧ-1-инфекции, для которых другие схемы противовирусных препаратов не являются эффективными.

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В Европе одобрили препарат для лечения тяжелых случаев ВИЧ

Иллюстрация

Чаще всего у пациентов наблюдаются такие побочные реакции, как диарея, рвота, сыпь и головокружение; также были сообщения о воспалительном синдроме восстановления иммунитета.

В США использование ибализумаба для лечения лекарственно-устойчивой формы ВИЧ-1 одобрили в марте 2018 года.

Как писал Medоboz, новое медицинское изделие от фармкомпании Merck может обеспечить годичную защиту от ВИЧ людям, у которых нет вируса.

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Тема
Здоровье
Теги
лекарства ВИЧ
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