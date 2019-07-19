В Америке и Европе пройдут испытания новой вакцины против ВИЧ

Национальный институт здоровья (NIH) в США объявил о проведении третьего этапа исследований эффективности вакцины против ВИЧ.

Испытание препарата пройдет в нескольких клинических исследовательских центрах в Северной Америке, Южной Америке и Европе, в нем примут участие 3800 человек. Об этом сообщает пресс-центр NIH.

Клиническое исследование, названное Mosaico, позволит оценить, может ли схема исследуемой вакцины, предназначенная для индукции иммунного ответа против различных глобальных штаммов ВИЧ, безопасно и эффективно предотвратить заражение инфекцией среди геев и транссексуалов.

В ходе Mosaico будет оценена вакцина на основе "мозаичных" иммуногенов – компонентов, которые содержат элементы из нескольких подтипов ВИЧ и нацелены на запуск иммунных ответов против широкого спектра глобальных штаммов вируса.

NIH проведет испытание вакцины против ВИЧ Коллаж

Ранее MedOboz сообщал, что с 2010 года в Европе число случаев сифилиса увеличилось на 70%, инфекция достигла рекордно высокого уровня – 33 189 подтвержденных случаев в 28 странах континента.

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