"Они одноразовые": Супрун развеяла мифы о презервативах и рассказала, как ими пользоваться

Сегодня Всемирный день презерватива и по этому случаю экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала пост у себя в Facebook, где развеяла мифы о презервативах и подсказала, как правильно их использовать. Стоит отметить, что ее пост "украшен" весьма необычным фото.

"Завтра, в День святого Валентина, каждую секунду в мире будут использовать по 87 презервативов… Презерватив – средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременность одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае, когда его правильно используют", – написала Супрун.

По ее словам, вокруг презервативов витает множество мифов.

Первый: Презервативы не имеют срока годности

Имеют. И чем меньше времени с момента изготовления презерватива прошло, то более эластичным будет латекс. Дешевле презервативы имеют срок годности 2-3 года, дорогие - 3-5 лет.

Второй: Использование двух презервативов одновременно надежнее

Наоборот, из-за трения друг о друга эффективность презерватива как средства контрацепции снижается минимум на 20%.

Третий: Презервативы часто рвутся

Они рвутся в следующих случаях: истек срок годности, повреждены целостность или форма презерватива, неправильный способ использования. "Соблюдайте правила пользования презервативами, чтобы избежать неприятного инцидента", - порекомендовала блогер.

Четвертый: Презервативы нужно использовать только при вагинальном сексе и только с новыми партнерами

Отнюдь. Презерватив защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. В частности, это позволяет снизить вероятность заразиться ВИЧ.

Как сильно бы вы не доверяли своему партнеру, используйте барьерные средства контрацепции. Речь идет не столько о доверии, как о вашем с ним/ней здоровье.

Вокруг презервативов витает много мифов 24

Пятый: Презервативы не надо использовать при оральном сексе

Некоторые венерические заболевания могут передаваться и через кожу или слюну. Также можно их подхватить, если во рту есть микротрещины, повреждения и открытые раны. Герпес, гонорея, хламидиоз, сифилис и гепатит В – одни из самых распространенных инфекций, передающихся во время орального секса.

Шестой: Если я сейчас нахожусь в отношениях только с одним партнером или если моя партнерша пьет противозачаточные гормональные препараты, можно не пользоваться презервативами

Пользоваться презервативами нужно всегда, ведь их первая функция - барьерная защита от инфекций, передающихся половым путем. Даже если вы много лет в отношениях и доверяете друг другу, вспомните, что некоторые инфекции передаются от телесного контакта, через кровь или слюну.

Седьмой: Если я пользуюсь презервативами, точно все будет хорошо

Нет, не точно. Не все презервативы направленные на предотвращение беременности и инфекций, передающихся половым путем. Несертифицированные презервативы, к примеру, более рискованно использовать. Перед покупкой проверьте наличие лицензии и соблюдение норм изготовления изделия.

Также Супрун дала несколько советов о том, как же правильно использовать презервативы:

– Убедитесь, что упаковка не повреждена. Это повышает риск, что презерватив порвется во время полового акта. Не носите презервативы в кармане брюк, в кошельке или сумке без коробки, в которой вы их покупали. Картонная или любая другая коробка сохранять форму презерватива: помятый презерватив менее эффективен;

– Не открывайте упаковку зубами, ногтями, ножницами, ножом и т.д. Осторожно откройте ее руками и выньте презерватив;

– Женский презерватив вставьте в вагину. Фактически механизм использования женского презерватива почти ничем не отличается от мужского, кроме способа его размещения;

- Во время следующего полового акта используйте новый презерватив. Они одноразовые;

– Обычно презервативы изготавливают из латекса, иногда – из полиуретана (для тех, у кого аллергия на латекс). Несмотря на распространенное представление о том, что презервативы бывают только мужские, существуют также и женские.

Новости Презерватив делает женщину излишне волосатой

И напоследок экс-чиновница также рассказала, как правильно выбирать презервативы:

– Покупайте их в аптеках и проверяйте срок годности. Презервативы стоит прятать от прямых солнечных лучей, хранить в сухом и прохладном месте, в противном случае срок годности у латекса сокращается и лубрикант быстрее высыхает. Тогда же повышается риск того, что презерватив порвется;

– Подбирайте лубриканты. Их использование уменьшает трение во время секса и риски, что презерватив порвется. Но лубрикант нужен не всем. Посоветуйтесь по этому поводу со своим гинекологом;

– Подбирайте правильный размер. Да, это не миф. Мужские презервативы бывают нескольких размеров, и для правильного выбора следует измерить пенис в состоянии эрекции - длину и диаметр;

– Учитывайте назначение презервативов. Не все презервативы созданы для защиты от инфекций, передающихся половым путем, или беременности. Некоторые наоборот созданные с целью стимуляции или для развлечения (флуоресцентные, к примеру).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, перед какими инфекциями презервативы бессильны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!