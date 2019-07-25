Новое средство самозащиты! Разработан инновационный метод профилактики ВИЧ

Новое медицинское изделие от фармкомпании Merck может обеспечить годичную защиту от ВИЧ людям, у которых нет вируса.

Имплант был изучен на грызунах и обезьянах, он также обеспечивал трехмесячную безопасность в исследовании с участием 12 добровольцев людей, сообщает Daily Mail.

Исследования в Merck направлены оценить эффективность препарата ислатравир (нуклеозидный ингибитор транслокации транскриптазы – NRTTI) предотвращать размножение ВИЧ-1 в организме.

По сути дела, этот девайс по своему принципу работы очень похож на импланты для контрацепции с длительным сроком действия. ВИЧ-отрицательные люди, которые для защиты от вируса принимают лекарства из категории PrEP (профилактика перед воздействием), могут с ежедневных таблеток переключиться на установку имплантов, которые им понадобятся всего один раз в год.

На данном этапе противовирусные свойства NRTTI изучаются в клинических испытаниях для лечения инфекции в сочетании с другими антиретровирусными препаратами, а также для профилактики.

Препарат для профилактики ВИЧ проходит клинические испытания en.wikipedia.org

Как писал MedOboz, Национальный институт здоровья (NIH) в США объявил о проведении третьего этапа исследований эффективности вакцины против ВИЧ.

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