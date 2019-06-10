Миллион случаев в день! Озвучена страшная статистика по половым инфекциям

Каждый день более 1 миллиона человек во всем мире заражаются хламидиозом, гонореей, трихомониазом или сифилисом.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество новых случаев заражения инфекциями, передаваемых половым путем (ИППП), составляет более 376 миллионов в год. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

"Мы наблюдаем нехватку прогресса в прекращении распространения ИППП по всему миру. Это призыв к согласованным усилиям, чтобы обеспечить всем и каждому доступ к услугам, необходимым для профилактики и лечения этих изнурительных заболеваний" - заявил Питер Салама, представитель ВОЗ.

В среднем примерно 1 из 25 человек во всем мире, по последним данным, имеет по крайней мере одну из четырех ИППП, причем некоторые из них одновременно испытывают множественные инфекции.

Ранее MedOboz сообщал, что среди факторов, которые влияют на рост заболеваемости ИППП, важное место занимают приложения для знакомств, ставшие очень популярными в последнее время.

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