Что такое ВПЧ: диагностика, лечение, профилактика

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее распространенной инфекцией, передаваемой половым путем (ИППП). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство сексуально активных мужчин и женщин будут инфицированы ВПЧ в определенный момент их жизни, а некоторые могут быть инфицированы неоднократно.

Существует более 150 разновидностей вируса папилломы человека. Штаммы с низким уровнем риска, как правило, устраняются без какого-либо вмешательства, а 90% инфекций исчезают в течение двух лет без лечения. Тем не менее, по данным ВОЗ, по крайней мере 14 штаммов ВПЧ имеют высокий риск и могут приводить к раку.

Как ВПЧ передается?

ВПЧ можно заразиться через контакт кожа-к-коже, сексуальный контакт (вагинальный, анальный или оральный секс). Люди всех полов и сексуальной ориентации могут заразиться ВПЧ.

Вирус папилломы человека Иллюстрация

Папилломы

Хотя у большинства людей с ВПЧ симптомы отсутствуют, у некоторых появляются бородавки или папилломы. Этот симптом варьируется в зависимости от типа вируса и может включать генитальные бородавки, общие бородавки и подошвенные бородавки (твердые, зернистые наросты на ногах). Из более чем 150 штаммов ВПЧ 40 поражают гениталии. ВПЧ 6 и ВПЧ 11 вызывают 90% всех генитальных бородавок.

Независимо от наличия явных симптомов вирус может привести к другим, более серьезным заболеваниям, таким как рак шейки матки, влагалища и вульвы у женщин и рак полового члена у мужчин. Анальный рак, рак задней части горла (ротоглотки) также могут быть вызваны ВПЧ как у мужчин, так и у женщин.

Вирус является единственной известной причиной рака шейки матки у женщин. По данным ВОЗ, штаммы ВПЧ 16 и 18 вызывают 70% предраковых поражений шейки матки и рака шейки матки.

Папилломы Иллюстрация

Папилломы Иллюстрация

Диагностика

Выполняется осмотр и опрос пациента, проводится сбор анамнеза жизни и анамнеза болезни. Женщинам проводится гинекологический осмотр с кольпоскопией, цитологическое исследование мазка из шейки матки, при необходимости, выполняется гистология ткани, ПЦР-диагностика.

Профилактика ВПЧ

Использование таких средств защиты, как презервативы и латексные простыни для орального секса, может снизить риск передачи ВПЧ во время секса. Однако эти методы не являются надежными. Лучший способ предотвратить ВПЧ – вакцинация. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют, чтобы мальчики и девочки были привиты от ВПЧ в возрасте 11 или 12 лет, что повысит уровень защиты от потенциального воздействия вируса. Кроме того, когда вакцина вводится детям, она дает более сильный иммунный ответ по сравнению с взрослыми.

До 2018 года вакцина против ВПЧ рекомендовалась в возрасте до 26 лет для женщин, в возрасте до 21 года для гетеросексуальных мужчин и в возрасте до 26 лет для людей с ослабленной иммунной системой и для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Однако недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину для взрослых в возрасте до 45 лет на основе исследования, проведенного с участием примерно 3200 женщин (в возрасте от 27 до 45 лет), которые наблюдались в среднем в течение 3,5 лет. Исследование показало, что вакцина Гардасил была на 88% эффективна в профилактике персистирующей инфекции, генитальных бородавок, предраковых поражений вульвы и влагалища, предраковых поражений шейки матки и рака шейки матки, связанных со штаммами ВПЧ, охватываемые вакциной.

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