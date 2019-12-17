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Вейпы – смертельно опасны: найдено еще одно доказательство

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Длительное использование электронных сигарет повышает риск респираторных заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь легких, а также хронический бронхит и астму.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Американском журнале профилактической медицины, передает CNN. Как рассказал автор исследования и директор Калифорнийского университета в Центре исследований и образования в области борьбы против табака в Сан-Франциско Стэнтон Гланц, это первое исследование, которое связывает электронные сигареты с хроническим заболеванием легких.

"Мы обнаружили, что для пользователей электронных сигарет вероятность развития заболевания легких увеличилась примерно на треть, даже после того, как они контролировали употребление табака. Мы пришли к выводу, что электронные сигареты сами по себе вредны, и их воздействие не зависит от курения обычного табака", – отметил Гланц.

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Хотя нынешние и бывшие пользователи электронных сигарет имели в 1,3 раза больше шансов на развитие хронического заболевания легких, курильщики табака увеличили свой риск в 2,6 раза. А вот для двойных пользователей – людей, которые курят табак и используют электронные сигареты одновременно – эти два риска умножаются, более чем в три раза повышая риск развития заболеваний легких.

Также авторы обнаружили, что переход от табака к электронным сигаретам снижает риск развития заболеваний легких, менее 1 процента курильщиков полностью перешли на электронные сигареты.

"Переход с обычных сигарет на электронные сигареты может снизить риск заболевания легких, но мало кто это делает. Большинство просто добавляют электронные сигареты к табаку и становятся двойными пользователями, что значительно увеличивает риск развития заболеваний легких", – сказал Гланц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
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