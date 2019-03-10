"Вам это на хр*н не нужно!" Комаровского взбесил вопрос о пробе Манту

Популярный врач-педиатр Евгений Комаровский резко ответил на вопрос о том, можно ли мочить пробу Манту.

Во время интервью доктора в программе "Рандеву" он ответил журналистке Янине Соколовой: "Та мочите на здоровье".

Однако эксперт неожиданно раскритиковал сам вопрос, отметив, что по-настоящему важные темы часто не подниматься в СМИ.

Комаровский и Соколова Скрин видео "Рандеву"

"Я об этом [Манту] записал целую программу в 2012 году — вам это на хр*н никому не было нужно", - сказал Комаровский

"Почему, это же стало шуточно-хайповой темой?" — спросила Соколова.

"Да это дебилизм! Это лишний раз говорит о том, что уровень интеллекта пишущей братии, создающей информационное поле, и воспринимающих это… Понимаете, когда мы доступ онкобольных к наркотикам превращаем в хиханьки и хаханьки - блин, да хочется просто рыдать", — заявил врач.

Как писал OBOZREVATEL, в этом же интервью Евгений Комаровский взорвался из-за русского языка. Он считает, что государство определяет, с кем можно "дружить" украинцам, а это не допустимо. Заявление врача вызвало резонанс среди общественности.

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