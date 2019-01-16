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/Новости здоровья

''Вакцинировать нельзя!'' Украинские медики указали на прямую связь кори и гриппа

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В Комитете по вопросам здравоохранения Верховной Рады заявили, что массовая вакцинация против кори на фоне эпидемического сезона гриппа может привести к негативным последствиям.

Предупреждение было озвучено заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольгой Голубовской, сообщают в пресс-службе парламента.

"В Украине второй год продолжается беспрецедентная эпидемия кори и ситуация обостряется. Сейчас это происходит на фоне эпидемического роста заболеваемости гриппом, в том числе, и со смертельным исходом", – пояснила профессор.

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Вакцинация

Вакцинация

clutch.ua

Вакцинация, по ее словам, действительно является правильным методом массовой профилактики тяжелого течения кори и предотвращения смерти.

"Однако, во время ухудшения эпидситуации по гриппу значительно возрастает индивидуальный риск негативных последствий, как непосредственно связанных с прививками от кори, так и с ослаблением устойчивости к другим инфекциям", – подчеркнула она.

"Следовательно, проводить массовую вакцинацию в данный период категорически нельзя", – резюмировала Голубовская, добавив, что подобные действия могут подорвать доверие населения к прививкам в целом.

Ольга Голубовская

Ольга Голубовская

Униан

Отмечается, что Комитет согласился с позицией ученых и принял обращение к Кабинету Министров, СНБО Украины, а также руководителям тех областей, где зафиксировано превышение эпидемического порога по гриппу, с соответствующим предупреждением.

Комитет ВРУ

Комитет ВРУ

Пресс-служба

Также было принято обращение в Министерство здравоохранения с целью узнать, с чем связана инициация проведения массовой вакцинации против кори именно в период обострения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, а также уточнить сроки годности имеющихся вакцин от кори.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун опровергла, что прививки против кори могут ослаблять иммунитет.

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Тема
грипп
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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