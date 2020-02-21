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/ Общество

"Вы что, русского не понимаете?" Под Киевом врач угодила в языковой скандал

3.2т
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В городе Вишневое под Киевом разгорелся языковой скандал – врач-педиатр отказалась разговаривать с мамой и ее маленькой дочкой, которые пришли на осмотр, на украинском.

Об этом идет речь в сюжете программы "Вікна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мама Анастасия Нуца рассказала, что декларацию с местным врачом заключили заранее и только потом познакомились с ней. Когда медик начала говорить на русском, ее попросили обращаться на государственном языке, однако та отказалась.

Под Киевом врач угодила в языковой скандал

Под Киевом врач угодила в языковой скандал

Скриншот из видео

Анастасия обратилась на горячую линию Минздрава с жалобой. Врач же "на прощание" оставила послание в медицинской карточке годовалой Дарьи: "Мать отказывается обслуживаться у русскоговорящего врача".

Под Киевом врач угодила в языковой скандал

Под Киевом врач угодила в языковой скандал

Скриншот из видео

После инцидента администрация даже не удосужилась извиниться. Представительница озвучила в телефонную трубку: "Вы что, русского не понимаете?"

Однако заместитель директора медучреждения заверил, что с врачом, которая отказалась перейти на государственный язык, уже провели беседу. При этом отметил, механизмов переучить врача говорить на украинском – нет.

Анастасия же обратилась с официальным письмом в медучреждение и подготовилась в случае необходимости пойти в суд ради защиты своих языковых прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудница "1-й социальной аптеки" попала в громкий скандал. Она отказывалась говорить на украинском языке, общаясь с клиентами только на русском, а также была невежливой.

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Языковой скандал
Место
Украина
Теги
украинский язык русский язык
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